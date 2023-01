Es ist mal wieder so weit: Netflix hat eine neue Serie im Programm, die so einiges an Gesprächsstoff mitbringt. Die Rede ist von „Kaleidoskop“! Eine Geschichte über einen spektakulären Raub, die zum interaktiven Sehen animiert. Einziges Problem dabei: Vielen ist die durcheinandergewürfelte Reihenfolge einfach zu verwirrend.

Aus diesem Grund findet ihr hier die Reihenfolge, wie ihr die Serie am besten chronologisch seht.

„Kaleidoskop“: Diese Serie ist interaktiv

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix eine Serie veröffentlicht, in der die Zuschauer:innen dazu aufgefordert sind, selbst zu handeln. In „Black Mirror: Bandersnatch“ bestimmen wir etwa den weiteren Verlauf der Handlung und auch „Du gegen die Wildnis“ animiert zum Selbstbestimmen. Ähnlich ist es bei dem neuesten Streich des Streamingdienstes. Denn bei „Kaleidoskop“ kann jeder selbst wählen, in welcher Reihenfolge er die Geschichte eines über 25 Jahre lang vorbereiteten Raubes sieht. Die insgesamt acht Episoden sollen, egal wie man sie anschaut, trotzdem Sinn ergeben und niemanden verwirrt zurücklassen.

Jede:r User:in erhält laut Netflix eine andere Abfolge der Episoden. Entweder man hält sich daran oder man bestimmt die Reihenfolge selbst. Wer SEHR viel Zeit und Langeweile hat, könnte die Serie sogar in über 40.000 verschiedenen Varianten ansehen. Das Besondere dabei: Je nach Wahl der Folgen rücken die Charaktere in ein anderes Licht und man kann möglicherweise besser nachvollziehen, aus welchen Gründen bestimmte Figuren handeln. Einzig eine Vorgabe gibt es: Die Episode „Weiß“ muss zuletzt angesehen werden. Denn darin wird der tatsächliche Raub gezeigt.

Darum geht’s

Giancarlo Esposito („Breaking Bad“) schlüpft in die Rolle eines Meisterdiebes und Safeknackers, der einen Sieben-Milliarden-Dollar-Raubzug plant – und das über 25 Jahre. Dazu trommelt er ein Team aus Verbrechern zusammen, in dem jede Person eine spezielle Fähigkeit hat, um den wohl am besten gesicherten Safe der Welt leerzuräumen. Als wäre das nicht schon gefährlich genug, muss die Bande auch noch zwei FBI-Agenten abschütteln, die ihnen mehr als dicht auf den Fersen sind und sich zudem noch um ihre eigenen Probleme, wie Intrigen, Vergeltung und Betrug, kümmern.

Das ist die chronologische Reihenfolge

Wer kein Fan von großen Zeitsprüngen ist (die es in der Serie wirklich mehr als genug gibt), sollte sich die Serie am besten in chronologischer Reihenfolge ansehen. Damit ihr nicht jede einzelne Folge anklicken müsst, um herauszufinden, welche Episode in welchem Zeitraum spielt, findet ihr hier eine Liste. Alle Folgen sind nach Farben benannt – wobei es sich bei „Schwarz“ lediglich um eine 50-sekündige Einführung in das Seherlebnis handelt.

Kleiner Hinweis: Eigentlich sollte man, wie erwähnt, den tatsächlichen Raub als Serienfinale behandeln, doch wer die genaue zeitliche Abfolge bevorzugt, ignoriert das jetzt einfach mal!