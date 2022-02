Die Dating-Show in Mexiko geht in die nächste Runde. 19 Frauen kämpfen weiterhin um das Herz von Dominik und hoffen dabei auch, dass sie der Bachelor zu einem ersten Date einlädt. Doch nicht für alle ist diese romantische Reise auch das Richtige, denn zwei Frauen beschließen, die Villa freiwillig zu verlassen.

Oh, und ein Gruppen-Date im „Squid Game“-Style war auch am Programm…

Erstes Date beim Bachelor

Nach der ersten Nacht der Rosenvergabe ziehen die übrigen 19 Kandidatinnen in eine wunderschöne Villa in Mexiko ein. Dort warten sie nur darauf, bis es eine Nachricht vom Bachelor gibt, der sie hoffentlich auf ein Date einlädt. Pling! Da kommt auch schon die erste Message vom Rosenkavalier: Er wählt Jana-Maria aus, um ihn zu begleiten. Die hat sich wahrscheinlich schon auf ein bisschen One-On-One-Time mit Dominik gefreut – doch es kommt ein kleines bisschen anders.

Denn statt einem romantischen Strandspaziergang geht es für die beiden ganz nach oben – quasi auf Wolke sieben, höhö. Denn: Ein Fallschirmsprung steht auf dem Plan! Doch anstatt sich eng an Dominiks Körper zu schmiegen, hängt Jana-Maria an einem Fremden dran und kann ihren Angebeteten nur aus der Ferne beobachten.

Bild: RTL

Gut, dann gab’s aber doch etwas Romantik! Denn die Kandidatin hat ihr heiß ersehntes Date am Strand schließlich doch bekommen. Juhu! „Da liegt was in der Luft“, so Dominik sichtlich angetan von seinem ersten Date. Heißt das etwa, es kommt gleich zum ersten Kuss??? Nope, leider nicht! Dafür bekommt Jana-Maria aber zumindest schonmal eine Rose und muss später nicht mehr zittern.

Gruppendate im „Squid Game“-Style

Am nächsten Tag folgt auch schon das erste Gruppendate. Acht Frauen müssen als Bräute (!) verkleidet, um ein bisschen Alone-Time mit dem Bachelor spielen. Am Plan stehen mehrere kleine Games, die schließlich Bobette für sich entscheiden kann. Ihr Hauptpreis: Ein inniges Gespräch mit Dominik.

Bild: RTL

Das sollte allerdings nicht das einzige Gruppendate in dieser Folge bleiben! Denn der Bachelor lädt Tags darauf sieben weitere Frauen zu einem Abenteuer ein. Diesmal aber nicht in der Luft, sondern am Wasser. Die Gruppe feiert feuchtfröhlich auf einer Yacht und lässt sich über das Meer schippern. Christina N. schafft es schließlich, die volle Aufmerksamkeit von Dominik auf sich zu ziehen und die beiden nehmen Abstand von der Gruppe, um ein bisschen zu quatschen. Und zu kuscheln. Aber nicht zum Küssen! Das passiert laut Vorschau erst in Folge drei.

Bild: RTL

Zwei Frauen gehen freiwillig

Nicht alles läuft für den diesjährigen Bachelor nach Plan! Denn in dieser Woche musste er gleich mal zwei Hiobsbotschaften wegstecken. Zuerst teilt ihm Kandidatin Irina mit, dass sie die Show aus persönlichen Gründen verlassen muss. Kurz vor der endgültigen Rosenvergabe gibt ihm auch Vivi einen Korb, weil es für sie „nur Zeitverschwendung“ wäre, hier zu bleiben. Und trotzdem müssen noch zwei weitere Frauen gehen: Claudia und Gianna.

„Der Bachelor“ löuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.