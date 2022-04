Da staunten einige Personen wohl nicht schlecht: Henry Cavill, der Star aus „The Witcher“ und „Superman“, spazierte kürzlich ganz entspannt durch Villach. Doch was macht ein Superstar in einer kleinen Stadt in Kärnten? Richtig: Einkaufen!

Warum der Brite gerade in Österreich ist, lest ihr hier.

Henry Cavill zu Besuch in Österreich

„The Witcher“-Star Henry Cavill hat vergangenen Mittwoch die Innenstadt von Villach unsicher gemacht. Eigentlich wollte der Schauspieler nur ganz entspannt einkaufen. Doch seine österreichischen Fans haben den Briten sofort erkannt. Schließlich kommt es nicht ganz so oft vor, dass ein Weltstar durch einen kleinen Ort in Kärnten spaziert und dabei für Schnappatmung sorgt.

Doch was treibt Cavill nach Österreich? Laut seinem Instagram-Account ist der 38-Jährige gerade dabei, die dritte Staffel der Erfolgsserie „The Witcher“ zu drehen. Da man darin offenbar einige Szenen im Wald und in der Natur sieht, finden die Dreharbeiten ganz in der Nähe der Kärntner Grenze statt. Nämlich im slowenischen Kranjska Gora. Dass man da mal eben zum Shoppen nach Villach fährt, ist also nicht ungewöhnlich.

Wer die Chance ergreifen möchte, um den Briten aus der Nähe zu bewundern, könnte diese in den nächsten Tagen oder Wochen tatsächlich noch bekommen. Denn es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass Cavill für einen Besuch in Österreich vorbeischaut.

Ein Wiedersehen mit „Plötze“

In seiner „The Witcher“-Rolle als Geralt von Riva sind er und sein Pferd „Plötze“ unzertrennlich. Umso mehr scheint sich Cavill auch zu freuen, dass er das Tier in Slowenien wiedersieht. „Heute wieder mit meinem Pferdefreund Hector und meinem menschlichen Freund Laszlo vereint! Nach einem guten Ausritt durch die Berge zeigte Hector einige seiner neuen Fähigkeiten. Er ist vielversprechend“, verrät der Schauspieler auf Instagram.

Und auch sonst gibt der 38-Jährige immer wieder Einblicke in sein Leben als Schauspieler. Für die Netflix-Serie muss er ganz schön in Form bleiben – dafür trainiert er auch gerne mal in den Bergen. Seine Fans begeistert er mit täglichen Fitness-Tipps sowie Videos, in denen er nur mit einem dünnen Muskelshirt bekleidet ist.

Wann die neue Staffel von „The Witcher“ auf Netflix verfügbar ist, steht noch nicht fest. Bis zum Sommer sollen die Dreharbeiten jedenfalls noch dauern.