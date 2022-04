Diese Story klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Eine Studentin aus Essex litt lange Zeit unter heftigen Bauch- und Rückenschmerzen. Keiner konnte die Ursache finden, bis die 24-Jährige ganz plötzlich ein Kind zur Welt brachte.

Selbst die Ärzte waren über die „spontane“ Geburt erschrocken.

Studentin bringt trotz negativem Schwangerschaftstest Kind zur Welt

Stellt euch vor, ihr habt den Verdacht, dass ihr schwanger seid, doch der Test fällt negativ aus. Zur Sicherheit macht ihr dann noch eine Ultraschall-Untersuchung – doch auch hier ist nichts von einem Baby zu sehen. Und dennoch bringt ihr kurze Zeit später ein Baby zur Welt! Diese unglaubliche Geschichte ist der 24-jährigen Ellie Johnson passiert.

Die Studentin aus Essex fühlte sich immer wieder unwohl, hatte Bauch- sowie Rückenschmerzen und nahm ständig zu. Eine Schwangerschaft war für Ellie anfangs ausgeschlossen. Schließlich fiel der Test auch negativ aus! Als sie sich immer noch nicht besser fühlte, suchte sie einen Arzt auf, der sie sogar per Ultraschall untersuchte. Doch auch der Mediziner war im Glauben, dass die Schmerzen der Studentin definitiv nicht von einem Fötus stammen.

Dann begann auch schon eine medizinische Odyssee für die Britin. Sechs Ärzte konnte ihr nicht wirklich weiterhelfen. „Sie dachten, es hätte etwas mit meinem Verdauungssystem zu tun, also wurde ich zu Spezialisten geschickt. Alle einfachen Erklärungen wurden durch Tests ausgeschlossen, also glaubten sie, dass es eine ernste Sache sei und ich im Grunde irgendwo eine Blockade hätte“, berichtet die 24-Jährige gegenüber Mirror.

Auch Hormon-Untersuchung brachte keine Ergebnisse

Ellie ließ etliche Untersuchungen über sich ergehen. Ein Gastroenterologe machte schließlich einen Bluttest und sah sich die Hormone der 24-Jährigen ganz genau an. Doch selbst er konnte keine Schwangerschaft feststellen. Monate später, die Studentin feierte gerade den Geburtstag ihrer Großmutter, wurden die Bauchschmerzen von Ellie so heftig, dass sie sich immer wieder übergeben musste. Schließlich brachte ihre Mutter sie ins Krankenhaus.

Doch selbst hier war man ratlos. „Ich ging auf die Toilette und es fühlte sich an, als würden all meine unteren Bauchmuskeln ziehen und ich dachte: ‚Da geht etwas vor sich, das nicht stimmt'“, erinnert sich Ellie. In ihrer Not rief sie eine Krankenschwester zu Hilfe – und was dann geschah, klingt wirklich unglaublich!

„Die Ärzte wichen vom Bett zurück“

Als sich Ellie dann in stabiler Seitenlage befand, ging alles sehr schnell! Man sah bereits den Kopf des Babys und in diesem Moment erkannte die Britin nicht nur, dass sie ganze Zeit über schwanger war, sondern auch, dass die Bauchschmerzen von den Wehen kamen. „Ihr Kopf kam heraus und die Ärzte wichen vom Bett zurück und sagten: ‚Wir müssen eine Hebamme holen.'“ Wenig später war das Wunder auch schon geschehen und Ellies Tochter Alicia war auf der Welt.

Das alles passierte bereits vor drei Jahren. Doch jetzt war es für die junge Mutter Zeit, der Öffentlichkeit von ihrer verrückten und faszinierenden Geschichte zu erzählen.

Deshalb haben die Ärzte keine Schwangerschaft erkannt

Selbst Ellies Ärzte waren schockiert darüber, dass sie ganz plötzlich ein Baby zur Welt brachte und niemand bemerkt hatte, dass sie schwanger ist. Dann nannten sie auch einen möglichen Grund, weshalb niemand erkennen konnte, was Sache war. Offenbar nahm Ellie seit sechs Jahren die Antibabypille, die auch ihre Hormone stark kontrollierte. Daher haben womöglich sowohl der Test als auch die Blutuntersuchung keine Schwangerschaft ergeben.

Zufälligerweise lag der Rücken des Babys auch direkt an Ellies Wirbelsäule – daher konnte man auch am Ultraschallbild rein gar nichts erkennen. Das dürfte auch der Grund für die heftigen Rückenschmerzen der Britin gewesen sein. Die unentdeckte Schwangerschaft hatte aber glücklicherweise jedoch keine Auswirkungen auf Ellies Tochter. „Ihr geht es wunderbar“, erzählt die stolze Mama im Mirror-Interview.