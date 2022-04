Wenn wir von unserem Partner oder unserer Partnerin betrogen wurden, kann das sehr überfordernd sein – man fühlt meist einfach nur Wut und Enttäuschung. Aber noch schlimmer ist die große Frage, die danach im Raum steht: ‚Trennen oder Verzeihen“. Bevor ihr euch zu schnell entscheidet, solltet ihr euch zuerst diese Fragen durch den Kopf gehen lassen.

Sammelt mit diesen Punkten zunächst einmal eure Gedanken.

Trennen oder Verzeihen? Über diese Dinge solltest du nachdenken, bevor du dich entscheidest

Nach dem Seitensprung unseres Partners oder unserer Partnerin sind wir einfach nur gelähmt. Der Schmerz sitzt zu tief. Einen klaren Gedanken zu fassen, ist schwer. Trotzdem braucht es eine Entscheidung. Vor allem dann, wenn der Partner, euch um Verzeihung bitte und die Beziehung eigentlich nicht beenden will. Aber wo fängt man da am besten an? Mit diesen Fragen könnt ihr nach der Hiobsbotschaft zumindest einmal eure Gedanken ordnen und euch danach entscheiden:

1. Was fühlst du?

Nach dem Seitensprung herrscht zuerst großes Gefühlschaos. Dass ihr jetzt vielleicht zutiefst verletzt und enttäuscht seid, ist völlig normal. In dieser Situation fühlt man sich von Gefühlen quasi erschlagen. Schwer zu sagen, was jetzt genau in euch vorgeht. Aber vielleicht ist eines der Gefühle besonders präsent. Hört in euch hinein: Seid ihr tendenziell eher traurig oder wütend und habt Rachegelüste? Möglicherweise löst der Seitensprung bei euch auch rein gar nichts aus und lässt euch vollkommen kalt. Das präsenteste Gefühl kann nämlich ein gutes Indiz dafür sein, wie ihr weiter vorgehen solltet, um mit euch selbst im Reinen zu sein.

2. Wie steht es um deine Beziehung generell?

Eine wichtige Frage, die ihr euch nach der Untreue stellen sollten: wie läuft es eigentlich in eurer Beziehung? Und was genau könnte der Grund für das Fremdgehen sein? Meist liegt dem Seitensprung nämlich ein ganz anderes Problem zugrunde. Habt ihr euch auseinandergelebt und die vergangenen Wochen und Monate nur so nebeneinander her gelebt? Es könnte ja sein, dass es euch nicht wirklich bewusst war. Und falls ihr euch tatsächlich auseinandergelebt habt: Hat euch die Zeit alleine eher traurig gestimmt und habt ihr euren Partner/eure Partnerin vermisst? Oder war die Zeit alleine ein regelrechter Genuss? Auch mit den Antworten auf diese Fragen könnt ihr der Entscheidung, wie es nun weitergehen soll, näherkommen.

3. Wie sehr hat dein Vertrauen darunter gelitten?

An dieser Stelle muss nichts mehr geschönt werden, denn Fremdgehen ist und bleibt ein enormer Vertrauensbruch. Die Frage ist nur, ob ihr glaubt, dass das Vertrauen in euer Gegenüber jemals wieder hergestellt werden kann. Denn jahrelang eifersüchtig zu sein, ist nicht Sinn und Zweck, wenn ihr es nochmal miteinander versuchen wollt. Das führt nur zu Frust und führt letzten Endes trotzdem zu einer Trennung. Falls ihr eure Beziehung nicht aufgeben wollt, müssen sich beide Partner/Partnerinnen darüber einig sein, dass es ein Neuanfang für euch beide sein muss.

4. Welche Konsequenzen möchtest du daraus ziehen?

Jetzt habt ihr euch die wichtigsten Dinge durch den Kopf gehen lassen. Nun ist es an euch, darüber zu entscheiden, wie es mit eurer Partnerschaft weitergehen soll. Behaltet hier vor allem eines im Kopf: Kommunikation ist das A & O! Unabhängig davon, ob ihr euch trennt oder ihr eurem Gegenüber verzeiht.

Könntet ihr einen Seitensprung verzeihen?

NIEEEEMALS!!! Ja, definitiv.

