Die Fringes sind zurück! Aber nicht irgendwelche, sondern die, die uns an die Sweet 90s erinnern. Keine Sorge, der Hairstyle hat ein 2023-Upgrade bekommen und läuft jetzt unter dem schicken Namen „Choppy Fringe Cut“.

Was den Look ausmacht und welche Stars wir uns zum Vorbild nehmen können, verraten wir euch hier.

Warum der Choppy Fringe Cut ein echter Trendlook für 2023 ist

Pony, Curtain Bangs, French Girl Fringe … Stirnfransen sind back in the game und beweisen auch 2023, dass sie so ziemlich jeden Hairstyle um einiges interessanter machen. Kein Wunder also, dass auch der sogenannte Choppy Fringe Cut gerade absolut trendet. Das Besondere an dem Look ist die gewollte Unordentlichkeit der Stirnfransen, die allerdings mehr Volumen und Struktur zaubert. Und auch das Styling ist um einiges einfacher, als bei akkuraten Bangs, die immer an der richtigen Stelle sitzen müssen.

Megastars wie J. Lo, Jenna Ortega, Khloé Kardashian und Co. liefern uns aktuell den besten Beweis dafür, wieso der Choppy Fringe Cut unverzichtbar in diesem Jahr ist. Durch seinen bewegten Auftritt macht er richtig Lust auf Frühling und verleiht unserem teils spröden Winterhaar ein erfrischendes und leichtes Update! Wir sagen dazu nur: Die Fringe-Season ist eröffnet.

So geht die Trendfrisur

Für echte Choppy Fringes müssen einige Lücken zwischen den Stirnfransen entstehen, die für einen Peekaboo-Effekt sorgen. Die Fransen sind dabei in stufiger Form geschnitten und variieren daher von der Länge her. Teilweise reichen sie nur bis kurz über die Augenbrauen und teils erst weiter darunter. Praktisch: Damit erreichen die Fringes an einigen Stellen bereits die Länge der beliebten Curtain Bangs – so verwandelt sich die Frisur in den nächsten Monaten auch ganz von selbst zu einem weiteren Trendlook.

Besonders lange und runde Gesichtsformen profitieren von dem Hairstyle, da er für einen sanften Ausgleich sorgt. Wer die Aufmerksamkeit außerdem speziell auf seine Augen legen möchte, ist mit dem Choppy Fringe Cut auch genau richtig. Denn dadurch, dass die Stirnfransen an bestimmten Stellen bereits über den Brauen enden, kommt die Augenpartie richtig gut zur Geltung.

So sieht die Trendfrisur bei den Stars aus:

Caramel Vibes

Durch die zarte Karamell-Note in der Haarfarbe wirken die Choppy Fringes bei Jennifer Lopez besonders weich und glänzend. Mit der Abstufung im Stirnbereich bekommt die Haarmähne außerdem mehr Struktur und Bewegung.

Choppy Style

Einen richtigen edgy Vibe bekommt der Haarschnitt bei Jenna Ortega. Der Netflix-Star trägt die stylischen Fransen zum Lowbob im Shaggy-Style. Damit wirkt der Look messy aber dennoch gestylt und gepflegt. Spart morgens mit Sicherheit einiges an Zeit!

Wet Look

Für einen Hingucker sorgen die Choppy Fringes auch bei Ciara! Die Sängerin zeigt uns, wie die Trendfrisur in Kombination mit einem stufigen, messy Bob und im Wet Look aussieht. We love!

Swooshy Cut

Unmengen an Volumen zaubert der Look von Khloé Kardashian. Entweder hängen die Fransen in mehreren Richtungen verteilt lässig ins Gesicht – oder man setzt auf die glamouröse Variante und greift zur Rundbürste. Damit die Fringes einfach jeweils nach links und rechts außen föhnen und mit ein bisschen Haarspray fixieren. Die 80s lassen grüßen!

Chocolate Dream

Wie schön die Augenpartie durch diese Trendfrisur zur Geltung kommt, zeigt Nicola Peltz Beckham. Die Schauspielerin betont mit der Version in einem hübschen Schokoladen-Ton damit sowohl die Form als auch die Farbe ihrer Augen und präsentiert uns ihre perfekt gestylten Augenbrauen.