Habt ihr euch schon mal gefragt, ob das Fell eurer Katze etwas über eure geliebte Samtpfote aussagt? Die University of California hat sich damit intensiv beschäftigt und ist auf so einige interessante Dinge gestoßen. Über 1.000 Stubentiger wurden genauesten analysiert. Besonders spannend: Ähnlich gemusterte Katzen haben ein ähnliches Verhalten, laut Wissenschaft.

Wir verraten euch, was das Fellmuster über eure flauschigen Vierbeiner aussagt.

1. Oranges oder rotes Fell

Katzen mit einem orangen oder feuerroten Fell sind faul und verfressen, ganz in Garfield-Manier? Von wegen! Laut der University of California haben Stubentiger mit dieser Fellfarbe einen besonders zutraulichen Charakter und fühlen sich bei Menschen sehr wohl. Außerdem kann man ihnen sehr einfach cute Tricks beibringen, denn sie lieben es, zu spielen.

2. Weißes Fell

Vierbeiner mit weißem Fell sehen nicht nur besonders elegant aus, sie verhalten sich auch so. Mit ihrer ruhigen Art sind sie die perfekten Lebensbegleiter für Menschen, die die Anwesenheit eines Lebewesens gerne um sich spüren. Ein weiterer Pluspunkt: Sie lieben es, zu kuscheln!

3. Schwarzes Fell

Dass Katzen mit einem schwarzen Fell Pech bringen, ist reiner Aberglaube. Allerdings sagt man den dunklen Stubentigern nach, ziemlich misstrauisch und scheu zu sein. Deshalb wirken sie auch arrogant und kühl. Hat dieser Katzentyp aber erstmal eine Bezugsperson gefunden, ist er sehr loyal und anhänglich.

4. Graues Fell

So anmutig und edel das Silber und Grau schimmernde Fell von Katzen auch aussieht, so schön ist auch ihr Charakter. Sie beobachten gerne das Geschehen rund um sie herum und sehen sich als Oberhaupt ihrer eigenen vier Wände. Allerdings nicht auf arrogante Weise, sondern um alle(s) in ihrer Umgebung zu beschützen.

5. Schwarz-weißes Fell

Katzen mit einem schwarz-weißen Fellmuster sind nicht ganz so auf Harmonie aus. Vielmehr lieben sie es, auf Jagd zu gehen und ihr Gegenüber zu fordern. Ihr aktiver Charakter sorgt nicht selten für Chaos. Dennoch sind die zweifarbigen Fellnasen sehr treue und lustige Haustiere.

6. Getigertes Fell

Getigerte Katzen gelten als DIE Entdecker. Sie sind offen, neugierig und stets auf Abenteuer aus. Dabei bringen sie sich nicht selten in scheinbar ausweglose Situationen – Stichwort: Katze am Baum! Man sollte Fellnasen mit dieser Musterung also immer gut im Auge behalten.

7. Drei- oder mehrfarbiges Fell

Haben Katzen ein drei- oder mehrfarbiges Fell, ist Obacht geboten! Denn die Tiere sollen eine besonders kurze Zündschnur haben. Heißt: Jede Kleinigkeit könnte die Vierbeiner aus der Fassung und zum Ausflippen bringen.

8. Point-Katzen

Interessant wird es bei sogenannten Point-Katzen. Diese sind Teilalbinos und fallen vor allem durch ihre unterschiedlich gefärbten Fellstellen auf. Während die kühlsten Körperstellen, also Gesicht, Ohren, Beine und Schweif, dunkelbraun bis schwarz gefärbt sind, ist der Rest des Felles weiß und cremefarbig. Über ihren Charakter sagt das Folgendes aus: Sie sind bezüglich Zuneigung sehr selektiv und zeigen nur ausgewählten Personen ihre Liebe.

Natürlich müssen diese Eigenschaften nicht auf ALLE Katzen zutreffen. Fest steht allerdings, dass jede einzelne Samtpfote einen Charakter zum Verlieben hat ❤