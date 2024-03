Für Fans von „Black Mirror“ gibt es gute und sehr gute Nachrichten! Zum einen hat Netflix jetzt bekannt gegeben, dass die Serie um eine siebte Staffel verlängert wird. Und zum anderen kommen die neuen Folgen mit einer Überraschung: zumindest eine der bereits abgeschlossenen Kurzgeschichten aus einer vorherigen Staffel wird fortgeführt.

Das gab es bei dem Serienerfolg noch nie zuvor!

„Black Mirror“: Neue Staffel startet 2025

„Black Mirror“ zählt für Netflix zu eine der am längsten laufenden Produktionen. 2011 wurde das Science-Fiction-Serien-Projekt, das Kritik am digitalen Zeitalter übt, ins Leben gerufen. Ab dem Jahr 2015 sicherte sich der Streamingriese schließlich die Rechte an der Serie. Und das mit Erfolg! Die bisherigen sechs Staffeln, die im Anthologie-Stil unzählige abgeschlossene Geschichten erzählen, schockieren das Publikum weltweit und regen es gleichzeitig zum Nachdenken an.

Jetzt folgt eine siebte Staffel der dystopischen Serie, wie Netflix verkündete. Allerdings müssen wir uns darauf noch etwas gedulden. Denn mit einem Start der neuen Folgen wird erst im Laufe von 2025 gerechnet. Ob mit den Dreharbeiten bereits begonnen wurde, ist nicht bekannt.

Erstmals Sequel einer Episode geplant

Fest steht allerdings, dass die neue Staffel mit einer großen Besonderheit kommt. Denn zum ersten Mal dürfen sich Fans der Serie auf ein Sequel freuen. Dabei soll es konkret um eine Fortsetzung der Episode „USS Callister“ aus Staffel vier gehen. Zur Erinnerung: ein frustrierter Programmierer erstellt ein Spiel, in das er mittels DNA geklonte Figuren seiner Mitmenschen integriert. Das Problem dabei: die digitalen Gestalten haben ein Bewusstsein und ein großes Ziel – sie wollen entkommen!

Offenbar sollen in der neuen Episode auch mehrere bekannte Gesichter zurückkehren. Etwa Jesse Plemons („Killers of the Flower Moon“), der in der Folge aus dem Jahr 2017 eigentlich gestorben ist. Ob auch Cristin Milioti („How I Met Your Mother“) und Jimmi Simpson („Westworld“) wieder mit dabei sind? Es bleibt spannend.

Wie wird die Geschichte rund um die U.S.S. Callister weitergehen? Bild: Jonathan Prime / Netflix

Spannend ist auch die Frage, ob Staffel sieben nur bei einer einzigen Fortsetzungsepisode bleiben wird und der Rest neue creepy Geschichten aus der Digital-Welt erzählt oder ob sich Fans auf mehrere Sequels freuen dürfen.