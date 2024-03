Wer in den vergangenen Wochen in den Sozialen Medien unterwegs war, kam an einer Frage nicht vorbei: Wo ist Kate Middleton? Inmitten all der royalen Dramen und Verschwörungstheorien meldet sich jetzt ein Promi zu der Situation: Kim Kardashian.

Sie postet online einen Scherz zur royalen Krise – und bekommt dafür gemischte Reaktionen.

Kim Kardashian scherzt offenbar über Kate Middleton

Das britische Königshaus stand in den vergangenen Jahren nur selten so sehr im Mittelpunkt der Sozialen Medien wie gerade eben. Der Grund: Prinzessin Kate – die Ehefrau von Thronfolger William – hat sich seit Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und obwohl es dafür eine total logische und öffentliche Erklärung gibt (der Palast verlautbarte Anfang des Jahres, dass Kate sich nach einer Bauchoperation einige Wochen lang erholen wolle und deshalb keine öffentlichen Auftritte absolvieren werde), spekulieren User:innen online seit Wochen, ob nicht mehr dahinter steht.

Die Verschwörungstheorien reichen dabei von Scheidung über Schönheits-Op bis hin zu kuriosen Scherzen wie einer Teilnahme bei „The Masked Singer“. Ein Photoshop-Fail vor einigen Tagen heizte die Spekulationen dann nur noch mehr an. Denn viele sind sich sicher: Irgendetwas stimmt hier nicht.

Online wurde die ganze Spekulation in den vergangenen Wochen auch mehr und mehr zu einem Inside-Joke. Denn viele sehen Kates Abwesenheit mit Humor und posten Memes zur Situation. So gibt es etwa Fotomontagen mit Kate und Pete Davidson oder kuriose Neubearbeitungen des Familienfotos, das Kate gepostet hatte (und bei dem sie ihre eigenen Photoshop-Skills offenbar überschätzt hatte).

Und so wie es aussieht, geht der aktuell virale Hashtag #whereiskate wohl auch nicht an den Stars vorbei. Denn ausgerechnet Kim Kardashian wollte jetzt offenbar auch ein Teil der Online-Scherze sein. Dafür postete sie auf Instagram ein paar Throwback-Fotos von sich selbst (unter anderem vor einem Auto) und betitelte sie: „Auf dem Weg, Kate zu finden.“

Follower:innen kritisieren Post

Kim will also offenbar zeigen: Sie ist in on the joke. Und manche finden das auch extrem witzig. Denn in den Kommentaren zu dem Post teilen viele Kims Humor und finden ihre Idee grandios. „Die Caption! Hahahahahah“, schreibt etwa ein User. „Die Caption ist fucking unglaublich“, betont ein anderer. Doch nicht jede:r findet es passend, dass Kim über die aktuelle Krise der Royals scherzt. „Es geht nichts über einen Prominenten, der angeblich Gerüchte hasst und selbst Gerüchte verbreitet“, so ein User in den Kommentaren.

Andere ermahnen Kim, dass sie doch ein bisschen Respekt vor der aktuellen Situation haben soll; insbesondere deshalb, weil ihre eigene Familie ebenfalls schon durch die ein oder andere öffentliche Krise gegangen ist. „Es ist ja nicht so, dass sich Leute aus deiner Familie während der Schwangerschaft oder aus anderen medizinischen Gründen (zu Recht) versteckt haben … diese Bildunterschrift ist not it!“, so ein User. Das Fazit einiger Follower:innen: Kims Aussage war „sowas von daneben“ und zeige vor allem eines: „Kim will immer im Rampenlicht stehen, auch wenn jemand etwas durchmacht“, so ein Nutzer. Ob sich Kim zu der Kritik äußern wird, bleibt abzuwarten. Derzeit sind sowohl der Post als auch die Caption noch online.