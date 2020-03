View this post on Instagram

Distribution of hand sanitiser free-of-charge to partner hospitals, care homes and main partner pharmacies in Europe, as well as European food distribution customers, is being organised by L’Oréal Group brands. – La distribution gracieuse du gel hydro-alcoolique aux hôpitaux, EHPAD et principales pharmacies partenaires, ainsi que les clients européens de la distribution alimentaire par les marques du Groupe L’Oréal est en cours.