Wenn der „Bachelor“ auf „Bridgerton“ trifft! Der Streaminganbieter Peacock hat eine neue Dating-Show im Programm, die wohl alles vereint, was wir lieben. Romanzen, Dramen und das alles in einer Zeit, die nur so nach „Stolz und Vorurteil“ schreit.

Bereits Anfang März feiert die Kuppel-Sendung Premiere.

Dating-Show spielt im „Bridgerton“-Universum

Mal ehrlich: Wir lieben, lieben, lieben „Bridgerton“ und wir feiern auch den „Bachelor“ – selbst wenn er oft für einige Fremdschäm-Momente sorgt. ABER, wenn beide Dinge kombiniert werden, dann kann das ja nur gut werden. Das haben sich wohl auch die Produzenten der neuen Dating-Show „The Courtship“ gedacht. Denn das Kuppel-Format, das ursprünglich übrigens „Pride & Prejustice: An Experiment in Romance“ heißen sollte, entführt die Kandidatinnen und Kandidaten in die Regency-Ära.

Und darum geht’s: Eine Frau steht im Mittelpunkt und ist „auf der Suche nach ihrem Herzog“, heißt es in einer Pressemitteilung von Peacock. Dazu begibt sie sich auf das „ultimative soziale Experiment in der Romantik“. Eine Gruppe „geeigneter, hoffnungsvoller Verehrer“ kämpfen darum, „das Herz unserer Heldin und ihres Hofes zu gewinnen“. Und das soll auch wirklich sehr authentisch ablaufen. Denn sowohl die Kandidaten als auch die Heldin, deren Aufmerksam sie gewinnen müssen, sind in einem wunderschönen Schloss am Land untergebracht.

Kutschenfahrten und handgeschriebene Briefe

Für den ultimativen „Bridgerton“-Vibe sorgen außerdem Aktivitäten wie Kutschenfahrten, Bootsfahrten, Bogenschießen sowie handgeschriebene Briefe. Und das alles in einem Ambiente, welches England im Jahr 1810 repräsentiert. Das soll die Teilnehmenden nicht nur eine Art Zeitreise erleben lassen, sondern auch dafür sorgen, dass sie die wahre Liebe erkennen. In welchem Land die Show dann schlussendlich aber aufgezeichnet wird, ist nicht bekannt.

Ob die Sendung erfolgreich sein wird, steht natürlich noch in den Sternen. Aber wenn man sich mal ansieht, wie erfolgreich sämtliche Varianten vom „Bachelor“ sind und auch „Bridgerton“ so ziemlich jeden Rekord gesprengt hat, dann klingt das schon ziemlich vielversprechend!

Premiere feiert „The Courtship“ schon am 6. März auf Peacock. Und da wir den Anbieter über den Streamingdienst Sky aufrufen können, stehen die Chancen auch sehr gut, dass auch wir die neue Dating-Show bald sehen können.