Eine TikTokerin geht derzeit mit einem beunruhigenden Video viral. In dem Clip erwischt die junge Frau einen „gruseligen“ Mann, der in ihr Schlafzimmer starrt.

Das Video ist nichts für schwache Nerven.

„Gruseliger“ Mann starrt TikTokerin durch Schlafzimmerfenster an

Manche Dinge sollte man sich wohl besser nicht anschauen, wenn man abends alleine Zuhause ist. Dies gilt definitiv auch für das folgende Video. Die 18-jährige Anastasija aus Großbritannien teilte vor kurzem einen Clip, der jetzt für mächtig Aufsehen sorgt. In diesem schildert sie nämlich, dass sie eines frühen Morgens einen „gruseligen“ Mann erwischt hatte, der ganz ungeniert in ihr Schlafzimmer starrte.

Die beunruhigenden Szenen hielt die TikTokerin mit ihrem Smartphone fest. Das Video beginnt mit Sicht auf ihre Bettdecke. Als sie die Kamera in Richung des Fensters dreht, ist plötzlich das Gesicht eines Mannes zu erkennen, der in das Fenster von Anastasija starrt. Nach wenigen Augenblicken verschwindet er hinter einer Wand, geht aber im nächsten Frame direkt auf das Fenster der Frau zu.

Zu dem Video schreibt sie: „Das war heute um 6 Uhr in der Früh. Es ist unglaublich beängstigend.“ Weiters ist in Anastasija Video zu lesen: „Jemand hat gerade 10 Minuten lang an meiner Tür geklingelt! Und er wird verdammt noch mal nicht gehen.“

Video geht viral

Die Szenen erinnern an den Anfang eines Horrorfilms. Kein Wunder, dass nicht nur Anastasija ausflippte, sondern auch ihre Community. Das Video ging sofort viral und wurde bereits über 10 Millionen Mal aufgerufen.

„OMG, mein Herz ist stehen geblieben, als ich den Mann zum Fenster kommen gesehen hab“, schreibt ein User. Darauf antwortet Anastasija mit den Worten: „Auch mein Herz ist stehengeblieben, als ich ihn um 6 Uhr morgens dort sah. Ich war wie versteinert, ich wusste nicht wie ich mich beruhigen soll! Ich habe immer noch Angst“. Einige User fragen, weshalb Anastasija keine Vorhänge oder Gardinen in ihrer Wohnung hat. Sie sei „gerade erst eingezogen“, so die TikTokerin.

Das geschah danach

Viele ihrer Follower wollten natürlich auch wissen, wie die Geschichte weiterging. In einem weiterem Video erklärt Anastasija dann, dass sie nach ihrer erschreckenden Entdeckung die Polizei rief. Die Beamten sollen den Mann dann anschließend befragt und letztendlich auch verhaftet haben. Es folgte eine einstweilige Verfügung. Sollte er sich Anastasijas Wohnung noch einmal nähern, muss er laut der 18-Jährigen, ins Gefängnis.