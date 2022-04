Ex-Boxweltmeister Mike Tyson scheint in einem Flugzeug vollkommen ausgerastet zu sein. Denn er prügelte wie wild auf einen anderen Passagier ein. Ein Video davon geht gerade um die Welt.

Viele fragen sich: Was hat den 55-Jährigen so wütend gemacht?

Mike Tyson verprügelt Passagier

Man sollte sich wohl besser nicht mit einem Schwergewichtsboxer anlegen, der nicht gerade für seine ruhige Art bekannt ist. Das musste ein Flugzeugpassagier jetzt am eigenen Leib spüren. Doch eigentlich hat die Geschichte ganz harmlos begonnen. Denn auf einem Flug von San Francisco nach Florida konnte der junge Mann gar nicht glauben, wer da vor ihm sitzt: „Iron Mike“ Tyson!

Also nutzte der Passagier die Chance und bat die Boxlegende um ein Selfie – dieser willigte sogar ein. Und dann wurde es richtig unangenehm, wie das Promiportal TMZ berichtet. Der laut Augenzeugen alkoholisierte Passagier begann, Tyson zu belästigen. Die eindringliche Bitte des Boxers, sich zu beruhigen und ihn einfach in Ruhe zu lassen, ignorierte der Mann. Stattdessen posierte er für weitere Fotos, war laut und provozierte den Superstar so lange, bis er die Fassung verlor.

Tyson soll daraufhin aufgesprungen, sich auf seinem Platz umgedreht und begonnen haben, dem Fluggast mehrmals auf den Kopf zu schlagen. Ein Handyvideo, das mittlerweile auf YouTube veröffentlicht wurde und mehr als fünf Millionen Klicks hat, zeigt die gesamte Eskalation.

Prügelopfer mit blutenden Wunden

Auf dem Video ist der junge Mann auch nach der Tyson-Attacke zu sehen. Er blickt mit blutenden Wunden am Kopf in die Kamera. Die Person, die das ganze Geschehen gefilmt hat, ruft: „Mein Freund wurde gerade von Mike Tyson verprügelt!“ Daraufhin verarztete das Bordpersonal das Prügelopfer.

Die Boxlegende soll noch vor Abflug das Flugzeug verlassen haben. Ein Sprecher Tysons bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Leider hatte Herr Tyson auf einem Flug einen Zwischenfall mit einem aggressiven Passagier, der anfing, ihn zu belästigen und eine Wasserflasche auf ihn warf, während er auf seinem Sitz saß.“ Ob die Aktion Konsequenzen für den 55-jährigen Tyson haben wird, ist noch nicht bekannt.

Die Skandale von Mike Tyson

Das Image von Mike Tyson war bereits in der Vergangenheit durch Skandale geprägt. Während seiner Box-Karriere war er für seine harten Schläge bekannt und galt als der beste Schwergewichtsboxer aller Zeiten, der jedoch auch öfters mal die Kontrolle verlor. Während eines Kampfs vor 25 Jahren hat „Iron Mike“ seinem Kontrahenten Evander Holyfield etwa ein Stück vom Ohr abgebissen.

Anfang der 1990er-Jahre wurde Tyson nach Vergewaltigungsvorwürfen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Nach etwas mehr als drei Jahren hinter Gittern kam er auf Bewährung frei.