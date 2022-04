Vielleicht hat sich ein Tippfehler in euer Profil geschlichen oder ihr würdet lieber euren Spitznamen auf Tinder verwenden oder euer Alter aktualisieren. Die Gründe, Angaben in der App zu ändern, können vielfältig sein. Doch die Dating-Plattform macht es einem nicht gerade leicht, was das angeht.

Die gute Nachricht: Es ist möglich, den Namen und das Alter zu ändern, denn es gibt da einen kleinen Trick. Die Sache hat allerdings einen Haken: Das funktioniert leider nur bei Nutzern und Nutzerinnen, die ihr Profil mit Facebook verbunden haben.

So kann man Name & Alter auf Tinder ändern

Ihr habt es wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gelesen: Es tummeln so sich einige Nutzer und Nutzerinnen auf der App herum, die in der Bio zusätzliche anmerken, dass ihr Name oder ihr Alter nicht stimmen. Oder vielleicht gehört ihr selbst ja auch dazu. Wir sind uns sicher, dass wahrscheinlich jeder und jede den Fehler am liebsten sofort beheben würde. Blöd nur, dass gerade diese zwei Infos eben nicht direkt in der App geändert werden können. Wer allerdings dachte, wenn Name und Alter einmal falsch sind, gibt es kein zurück mehr, der irrt. Denn es gibt tatsächlich einen Trick, wie das geht. Und zwar mithilfe von Facebook.

Wer sich also mit seinem Facebook-Profil auf der Dating-Plattform registriert hat, kann jetzt aufatmen. Die gute Nachricht ist, dass alle von euch, die ihr Tinder-Profil über Facebook erstellt haben, aufatmen können: Eure angezeigten Namen und das Alter sind nämlich nicht in Stein gemeißelt. Aber Achtung – die Änderung ist nur alle 60 Tage möglich. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall sicher sein, ob ihr die Änderung wirklich vornehmen wollt.

„Tinder“-Name über FB ändern

Öffnet die Facebook-App am Handy und klickt auf die drei Striche unten rechts. Danach klickt ihr oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Dann unter dem Punkt Konto auf „Persönliche Informationen“ und Kontoinformationen klicken Im letzten Schritt noch auf den Punkt „Name“ drücken und ihr gelangt direkt zur Seite, wo ihr euren Namen neu eingeben könnt. Nachdem ihr euren Namen geändert habt, die Angabe nochmals überprüfen und bestätigen. Innerhalb von 24 Stunden sollte der neue Name dann auf Tinder erscheinen

„Tinder“-Alter über FB ändern

Geht über die App am Handy auf euer persönliches Profil Klickt daraufhin auf den Punkt „Profil bearbeiten“. Scrollt ein wenig nach unten, bis zum Punkt „Deine Infos bearbeiten“. Hier scrollt ihr wieder weit nach unten, bis zu dem Punkt „Allgemeines“. Hier klickt ihr auf bearbeiten. Jetzt ändert ihr einfach euer mit süßen 16 falsch angegebenes Geburtsdatum et voilá! Innerhalb eines Tages sollte euer aktualisiertes Alter auf der Dating-App erscheinen.

Vergesst dabei allerdings nicht: Euer Name wird dann natürlich auch auf Facebook anders angezeigt!