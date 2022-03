Wenn wir im Kühlschrank nur noch Käsereste finden und uns aus dem hintersten Eck der Lade nur eine alte Packung Kekse anlächelt, könnte das doch auch lecker sein. Denken wir uns zumindest dann, wenn der Hunger überwiegt und wir deshalb doch die ein oder andere eklige Food-Kombi in Kauf nehmen, oder?!

So oder so ähnlich dürften wohl folgende denkbar eklige, aber eigentlich geniale Ess- und Trinkgewohnheiten entstanden sein. Und ja, diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten! Wir haben uns nämlich mal umgehört, welche weirden Snacks sich die Kolleginen in der missRedaktion ab und zu gönnen:

1. Knabbernossi in Fruchtzwerg

Knabbernossi und auch Fruchtzwerge sind beides leckere Erinnerungen aus unserer Kindheit. Aber beides zusammen? Klingt erstmal merkwürdig. Soll angeblich aber richtig geil schmecken! Für den ultimativen Flash-back dippst du deftig in süß und wer weiß, vielleicht wird diese ungewöhnliche Kombination auch zu deiner neuen Angewohnheit.

2. Oreo Kekse mit Gouda

Dass Oreos in Milch eingetunkt lecker schmecken, wissen wir, aber mit Käse? Erstmal schwer vorstellbar. In Reality ist diese Kombi aber sogar ziemlich köstlich! Wir schwören! Für die „Zubereitung“ einfach den Deckel runternehmen, den Keks mit einer Scheibe Gouda belegen und den Deckel wieder drauflegen. Fertig ist der Snack!

3. Apfel mit Salz und Pfeffer

Wenn auch du zu den Leuten gehörst, die ohne zu kosten erstmal kräftig nachsalzen und pfeffern oder zu denen, die gesalzenes Eis lieben, könnte Apfel mit Salz und Pfeffer deine neue etwas eklige, aber leckere Essensangewohnheit werden. Give it a try!

4. Zerbröselter Kuchen mit Milch

Das weckt tatsächlich Kindheitserinnerungen. Es mag zwar schräg klingen, aber nichts ist besser als zerbröselter Kuchen mit Milch in einer Schüssel. Wenn du dich auch über saftigen Kuchen freust, solltest du dieser Kombination definitiv eine Chance geben.

5. Essiggurken mit Nutella

Wir dachten lange, dass nur Schwangere Essiggurken mit Nutella essen, weil sie die vielen Hormone ihren Cravings völlig durcheinander bringen. Doch offenbar wird die Kombination auch von Nicht-Schwangeren probiert und gefeiert. Na ja, wer’s mag…

6. Kaffee und Orangensaft

Alle Kaffee-Junkies aufgepasst! Es gibt eine, auf den ersten Blick ziemlich eklige Neuheit – und zwar Kaffee mit Orangensaft. Der Mix wird zurzeit ziemlich gehypt und soll eine echte Köstlichkeit sein. Also falls euch normaler Kaffee eigentlich eh immer zu bitter war, könnt ihr diese Kombi ja mal ausprobieren.

7. Red Bull und Capri-Sun

Capri-Sun und Red Bull? Zielgruppen-technisch könnten die Getränke gar nicht unterschiedlicher sein. Zusammengemischt harmonisieren sie aber wirklich gut – haben wir uns zumindest sagen lassen!

8. Orangensaft mit Vanilleeis und Kakaopulver

Jetzt wird es exotisch. Für das Getränk brauchen wir ein halbes Glas Orangensaft, eine Kugel Vanilleeis und eine Messerspitze Kakaopulver. Alles gut vermischen, dann kann die Geschmacksexplosion beginnen. Klingt eklig? Schmeckt aber geil!

9. Joghurt und Multivitaminsaft

Wenn wir unglaublichen Appetit auf einen Molkedrink verspüren, aber gerade nichts in der Art im Kühlschrank haben, dann gibt’s jetzt einen DIY-Trick dafür! Joghurt mit Multivitaminsaft ist nämlich die geschmackliche Alternative dafür – kein Scherz! Einfach miteinander verrühren und trinken – klingt ekliger, als es ist!

10. Rotwein und Cola

Für den ein oder anderen Rotwein-Genießer könnte das Mischgetränk ein Schreck sein: das gute alte Cola Rot! Die Mischung kommt eigentlich aus Spanien und wird dort Calimocho genannt. Dafür wird einfach je zur Hälfte Rotwein und Cola gemischt. Entweder liebt oder hasst man diesen Drink – den ein oder anderen Rausch hat er jedenfalls einigen von uns schon in unserer Jugend beschert… cheers!