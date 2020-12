Es ist wieder wo weit: Der Geruch von Nadelzweigen hängt in der Luft, wir sind plötzlich alle wieder Wham!-Fans und unsere Geschmacksnerven sehnen sich nach Zimt und Nelken. Auch wenn die Weihnachtszeit heuer etwas anders aussieht als in den Jahren zuvor, ist sie immer noch die beste Ausrede, um so viele Plätzchen zu essen, wie wir können. Und dafür haben wir hier die besten Weihnachtskekse-Rezepte.

Mit diesen leckeren Anleitungen kommt ihr nicht nur super schnell und einfach in die richtige Weihnachtsstimmung, sondern habt auch den perfekten Snack fürs alljährliche Bingewatchen von schlechten Weihnachtsfilmen:

Weihnachtskekse Grundteig

Wie wir wissen, ist der halbe Spaß am Weihnachtskekse-Backen, das Ausstechen, Dekorieren und Verzieren mit Zuckerguss und Streusel. Und der Teig für solche Kekse ist auch schnell gemacht. Alles, was wir brauchen:

250 Gramm Mehl

100 Gramm Butter

100 Gramm Staubzucker

1 Packung Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Prise Backpulver

1 Eidotter

2 EL Sauerrahm

1 EL abgeriebene Zitronenschale

Und so geht’s: Verknetet Mehl und Butter in einer Schüssel. Verrührt Zucker, Dotter, Backpulver, Rahm, Vanillezucker, Zitronenschale und Salz in einer anderen und gebt die Mischung dann zu Mehl und Butter hinzu. Verknetet das Ganze gut, wickelt den Teig in Frischhaltefolie und stellt ihn für etwa eine Stunde in den Kühlschrank.

Jetzt wird’s erst lustig: Ist der Teig gut ausgekühlt. Rollt in auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus, achtet dabei, dass der Teig nicht zu dick ist. Dann könnt ihr nach Lust und Laune mit dem Ausstechen beginnen. Die Weihnachtskekse dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 10-12 Minuten goldbraun backen lassen.

Die fertig gebackenen Plätzchen könnt ihr dann so dekorieren, wie ihr wollt. Wer keinen fertigen Zuckerguss kaufen möchte, kann ganz leicht selbst aus Puderzucker und Wasser oder Zitronensaft selbst einen anrühren. Oder ihr bestreicht die Kekse mit Marmelade und klebt zwei aneinander. Ihr könnt auch ganz einfach Schokolade schmelzen und die Plätzchen darin eintunken.

Vanillekipferl

Der ultimative Weihnachtsmann-Test ist wohl das Backen von Vanillekipferl. Wir alle mussten wahrscheinlich schon das ein oder andere Blech wegwerfen, weil sie entweder zu stark aufgegangen, komplett verbrannt oder zerbrochen sind. Dieses Rezept sollte aber auch für Vanillekipferl-Anfänger nicht allzu schwer sein:

140 Gramm Mehl

100 Gramm Butter

60 Gramm gemahlene Haselnüsse

50 Gramm Puderzucker

2 Packungen Vanillzeucker

1 Prise Salz

So geht’s: Knetet alle Zutaten zu einem glatten Teig zusammen und formt eine Rolle mit drei bis vier Zentimeter Durchmesser. Stellt die Rolle dann für mindestens 2 Stunden kühl. Ist der Teig erstmals gekühlt, schneidet ihn in gleichmäßige Scheiben. Jetzt sind talentierte Weihnachtsfinger gefragt: Formt die Scheiben nun in Kipferl und legt die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Die Kipferl anschließend in einen vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene bei 180 Grad Ober- und Unterhitze zehn Minuten backen.

Für die Dekoration eine Packung Vanillezucker und 60 Gram Puderzucker vermischen. Die noch heißen Kekse darin wälzen und auf einem Teller abkühlen lassen.

Marmeladenkrapfen

Auch Marmeladekrapfen dürfen unter keinem Weihnachtsbaum fehlen. Das brauchen wir:

150 g Butter (zimmerwarm)

1 EL Vanillezucker

125 g Zucker

2 Eier

250 g Mehl

60 g Mandelkerne (gemahlen)

1 Prise Salz

Und für die Deko: Etwa 200 Gramm Marmelade

So geht’s: Die Butter cremig rühren und mit allen anderen Zutaten zu einem glatten Teig zusammenkneten. Danach abdecken und etwa 30 Minuten an einem kühlen Ort rasten lassen. Aus dem ausgekühlten Teig anschließend kleine Kugeln formen und sie auf ein mit Backpapier bedecktes Backblech geben. Dann in jede Kugel eine kleine Mulde drücken und sie mit Marmelade füllen. Auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backrohr zehn bis zwölf Minuten bei 180 Grad backen.

Rumkugeln

Für ganz viel Spaß beim Kochen und auch beim Essen sorgen Rumkugeln. Dazu brauchen wir:

350 g Zartbitterschokolade (gerieben)

125 g Staubzucker

1 EL Kakao

10 EL Rum

200 g Haselnüsse (gerieben)

125 g Butter (weiche)

Schokostreusel

So geht’s: Die geriebene Schokolade mit dem Kakao und den Haselnüssen vermengen. Dann die weiche Butter hinzufügen und alles ein paar Minuten gründlich durchmixen. Und jetzt kommt das beste: Während dem Mixen langsam den Rum hinzufügen und natürlich kosten, ob es auch genug Rum ist ;). Die Masse dann etwa eine Stunde kalt stellen. Nach dem Kühlen mit einem Teelöffel schließlich kleine Portionen schneiden und mit den Händen zu Kugeln rollen. Zuletzt die Kugeln durch die Streusel und fertig!