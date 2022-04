Im Netz kursiert derzeit ein gruseliges Puppen-Video. Darin ist zu sehen, wie ein vermeintlicher Geist aus einer alten Puppe aus den 50er Jahre steigt – und dann eine Katze „attackiert“.

Über dieses Video scheiden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister!

Frau lebt in „Spuk“-Haus

Ein creepy Video sorgt im Netz derzeit für Diskussionen. Die Protagonisten des Clips: Eine Puppe, ein Geist und eine Katze. Aber ganz von vorne.

Kathy Gallinger aus Kanada ist sich sicher: in ihrem Haus spukts! Denn bereits seit ihrem Einzug im Jahr 2018, kommt es immer wieder zu gruseligen Begegnungen mit Geistern. Das behauptet sie zumindest. Und dazu gehören beispielsweise Objekte, die sich von selbst bewegen, und unheimliche Schattenfiguren, die aus der Dunkelheit auftauchen. Aber vor allem ein Vorfall macht ihr jetzt besonders große Sorgen. Die Angst geht sogar soweit, dass Kathy keinen Schritt mehr in den Keller ihres Hauses setzen will.

Video zeigt: Geist jagt Katze

Eine ihrer Überwachungskameras hielt nun nämlich einen äußerst beunruhigenden Moment fest. So ist in dem Video zu sehen, wie eine gruslige Gestalt aus einer Puppe aus den 50er Jahren steigt. Der Moment wird aber nicht nur von einer Kamera festgehalten, auch Kathys Katze scheint die paranormalen Vibes gespürt zu haben. So sieht man, wie das Tier zuerst das Geschehen beobachtet und dann plötzlich flüchtet. Kathys Katze ist sichtlich gestresst nach der gruseligen Begegnung.

Das ganze Netz rätselt nun, was für eine Gestalt aus der Puppe stieg. Viele Internet-User sind sich aber ganz sicher: Wir wurden Zeuge eines paranormalen Phänomens. Denn nur zu gerne verstecken sich Geister in Puppen aus früheren Zeiten, das schreibt zumindest ein User unter dem Video. Andere wiederum können nicht fassen, was in dem Clip passiert. Das Filmmaterial ist so verrückt, dass einige meinen, Kathy hätte das Video „digital bearbeitet“.

„Mein Mann und ich sind ausgeflippt“

Kathy betont aber mehrfach, dass das Material echt sei. Gegenüber Mirror schildert sie: „Mein Mann und ich sind wirklich ausgeflippt.“ Sie habe daraufhin sogar ein Medium kontaktiert. Das versicherte ihr, dass der Geist harmlos sei. Er wolle „niemanden holen, sondern lediglich auf sich aufmerksam machen“.

„Ich bin mir sicher in meinem Haus spukt es. Ich liebe dieses Haus. Wir würden einen Umzug nur in Betracht ziehen, wenn irgendjemand von uns dadurch verletzt werden würde.“, so Kathy. Das ist bis jetzt zum Glück noch nicht passiert, sie erschrecken sich stattdessen „nur immer wieder zu Tode“. Daran haben sie sich allerdings bereits gewöhnt, beruhigt die Kanadierin. Na dann!

Würdet ihr in dem Haus leben wollen? Niemals! Klar, Geister gibt es nicht!

Quiz Maker – powered by Riddle