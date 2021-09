Auch wenn man sagt, dass aufgewärmte Dinge nicht mehr so gut sind, wie frische, gibt es doch ein paar Ausnahmen! Lasagne und Moussaka zum Beispiel – die schmecken noch viel besser, wenn man sie ruhen lässt. Genauso verhält es sich auch mit dem Ex. Nicht alle sind zum Vergessen, denn bei manchen Sternzeichen ist es einfach Bestimmung, dass sie zusammen gehören.

Wer noch in diesem Herbst zurück zu seinem Ex finden könnte, lest ihr hier!

Zwilling

Es gibt zwar immer einen guten Grund, warum sich der Zwilling dazu entschließt, eine Beziehung zu beenden. Doch manchmal handelt das Sternzeichen auch etwas vorschnell und erkennt erst später, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sein könnte. Denn vielleicht sind die Dinge, die einen am (mittlerweile) Ex-Partner gestört haben ja gar nicht sooo schlimm. Grundsätzlich kann man ja an allem arbeiten. Also warum nicht einfach mal über den Schatten springen und dem Ex noch eine Chance geben? Durch offene Kommunikation und Kompromisse kommt man bestimmt auf denselben Nenner. Vorausgesetzt der Ex ist nicht zu stolz für ein Liebes-Comeback…

Krebs

Es war ein hartes Jahr für den Krebs. Aber damit ist jetzt Schluss! Denn es hat einfach keinen Sinn, dem Ex ewig nachzutrauern – dafür ist das Leben viel zu schön. Wenn das Sternzeichen erkennt, dass es sich einfach nicht auf jemand Neuen einlassen kann, dann sollte es sich mal überlegen, ob der Ex nicht vielleicht doch der Richtige war. Die Chancen stehen außerdem sehr gut, dass der Verflossene genau dasselbe fühlt. Jetzt muss nur noch einer von beiden den ersten Schritt wagen, dann könnte es sogar zu einem romantischen Happy End kommen!

Steinbock

Steinböcke sind eigentlich sehr auf ihr Ziel fokussiert und lassen sich dabei auch nicht so leicht aus dem Konzept bringen. Doch wenn ihnen eine Person richtig viel bedeutet, dann kann es für dieses Sternzeichen sehr schwer sein, loszulassen. Schließlich folgt es dem Ex noch auf sämtlichen Social Media Plattformen und bekommt immer mit, was er gerade macht. Der Vorteil: So sieht der Steinbock auch, ob es eine neue Liebe im Leben des Ex-Partners gibt. Wenn nicht, dann nichts wie los! Es gibt schließlich einen guten Grund, warum er immer noch in den Gedanken herumspukt. Und der Herbst ist die perfekte Gelegenheit, um über sich hinauszuwachsen und einfach mal das zutun, was einen möglicherweise glücklich macht…