Anna Delvey hat gelogen, betrogen und alle jahrelang hinters Licht geführt – Sogar die Manhatten High Society. Wie wir wissen, ist das genug Stoff für eine erfolgreiche Netflix-Serie. Doch was zeichnet die Betrügerin charakterlich tatsächlich aus? Möglicherweise steckt ja viel mehr Anna in uns selbst, als wir beim Binge-Watching realisiert haben.

Ihr könntet mehr mit der falschen Millionenerbin gemeinsam haben als ihr glaubt.

5 Dinge, die du mit Anna Delvey gemeinsam haben könntest

Spätestens seit Serien wie „Inventing Anna“ und Dokumentationen wie „Tinder Schwindler“ oder „Bad Vegan“ fragen wir uns alle: Was haben all diese fragwürdigen Personen miteinander gemeinsam? Ganz offensichtlich haben sie überhaupt keine Skrupel und lügen wie gedruckt. „Living the best life“, aber auf Kosten von anderen trifft es wohl am besten. Wie wir wissen, ist das allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Natürlich gibt es noch viele weitere Persönlichkeitsmerkmale, die sie alle aufweisen. Und die ein oder andere Eigenschaft könnten wir mit Menschen wie Anna Delvey tatsächlich teilen.

1. Du denkst, Regeln sind zum Brechen da

Sich an Regeln zu halten, ist für Menschen wie Anna eine große Herausforderung. Ihr Motto lautet eher: Regeln sind zum Brechen da. Und das lebt sie zur Gänze aus. Im kleinen Rahmen hat es wohl schon jeder von uns gewagt, die ein oder andere Regel nicht ganz so genau zu nehmen. Die Frage ist nur, wie weit ihr das Ganze ausreizt – haltet ihr euch für so besonders und einzigartig genial, dass ihr euch nicht daran halten müsst, sondern nur alle anderen?!

2. Du hast wenig Gewissensbisse

Was ist schon Moral? Eine Frage, die sich Tinder-Schwindler Simon Leviev und Hochstaplerin Anna Delvey niemals ernsthaft stellen würden. Sie wissen zwar, was der Begriff in der Theorie bedeutet, doch ihr Leben danach auszurichten, kommt ganz und gar nicht infrage. Skrupel und Zweifel kennen sie definitiv nicht. Sie nutzen jede Chance und schrecken nicht vor Verlusten zurück. Das würden sie womöglich am ehesten als „erweiterten Egoismus“ bezeichnen …

3. Du liebst Intrigen

Fans von „Gossip Girl“- und „House of Cards“ müssen jetzt ganz stark sein. Menschen wie Simon und Anna mögen Intrigen und Zwietracht und genießen sie sogar. Wenn es also danach geht, dann weisen wahrscheinlich alle „Drama Queens“ und „Binge-Watcher“ unter uns dieses Persönlichkeitsmerkmal auf. Doch im Gegensatz zu vielen anderen lieben es die beiden nicht nur Drama zu beobachten, sondern auch, Zwietracht gezielt selbst zu säen. Vielleicht könnt ihr euch an eine Situation erinnern, in der ihr Personen durch Gossip gegeneinander ausgespielt habt?

4. Du bist sehr charmant

Simon und Anna sind wahre Meister darin, sich an andere anzupassen. Sie machen gerne Komplimente und sind mega charmant. Genauso wie du vielleicht? Vorausgesetzt natürlich, ihr versprecht euch etwas aus der Beziehung. Weshalb sich viele Menschen in eurer Nähe auch sofort wohlfühlen. Ihr kennt viele Menschen und habt einen relativ großen Bekanntenkreis. Doch würde man jeden eurer Bekannten nach einer Personenbeschreibung fragen, dann könnten die Beschreibungen mit großer Wahrscheinlichkeit kaum unterschiedlicher sein.

5. Du lügst ständig

Oft gibt es noch nicht einmal einen Grund zu lügen, doch Leute wie du oder Anna tun es trotzdem. Ist es der Nervenkitzel?! Vielleicht. Sie kann einfach nicht widerstehen, die Wahrheit immer wieder zu verdrehen. Auch wenn sie bei einer Lüge erwischt wird, kann sie nicht anders, als das Lügengeflecht weiterzuspinnen. Und das tut die falsche deutsche Erbin oft so gewieft, dass am Ende noch nicht mal der „Erwischende“ weiß, was jetzt wahr oder falsch ist. Erkennst du dich wieder?

Wie viel habt ihr mit Anna gemeinsam? Überhaupt nichts! Da war schon der ein oder andere Punkt dabei.

Quiz Maker – powered by Riddle