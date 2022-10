Um endlich Quality-Time mit seinem Vater 50 Cent zu erleben, bietet Marquise Jackson jetzt an, einen Teil seiner Unterhaltszahlungen an den Rapper zurückzuzahlen. Damit reagiert der knapp 26-Jährige auf einen Shitstorm gegen ihn im Netz. Zuvor hatte Jackson in einem Instagram-Live mit Ex-Rapper Choke No Joke nämlich kritisiert, dass er als Kind mehr Geld von seinem Vater hätte bekommen sollen, weil dieser nie für ihn da war.

Für diese Aussage wurde Marquise von Fans nun scharf kritisiert. 50 Cent selbst hat sich bislang noch nicht dazu zu Wort gemeldet.

Sohn von 50 Cent kritisiert Vater für zu wenig Unterhalt

Für alle, die es nicht wissen: Marquise Jackson ist der Sohn von 50 Cent und dessen Ex-Freundin Shaniqua Tompkins. Die Beziehung der beiden ging 2008 in die Brüche. Ein Wendepunkt der Vater-Sohn-Beziehung, denn ab dann kümmerte sich der Rapper nur wenig bis gar nicht um sein Kind. Bereits in der Vergangenheit gerieten die beiden deshalb auch auf Social Media immer wieder aneinander. Jetzt macht Marquise seinem Vater erneut Vorwürfe im Netz. In einer Instagram-Live-Session mit Ex-Rapper Choke No Joke, wirft er 50 Cent vor, ihm in seiner Kindheit zu wenig Unterhalt bezahlt zu haben. Monatlich bekam er als Kind „nur“ um die 6.700 Dollar. „6700 Dollar im Monat im Staat New York City, rechne mal nach“, so Marquise.

Dafür erntete der fast 26-Jährige einen großen Shitstorm – 81.000 Dollar im Jahr sei eine Menge Geld, betonen nicht nur Insta-User, sondern auch Rapper Choke No. Damit könne sich jeder ein neues Leben aufbauen. „Du sprichst von einem Forbes-Lister, du sprichst von jemandem, der Probleme mit jedem hat, du kannst nicht einfach in irgendeiner Nachbarschaft leben, 81.000 Dollar sind keine große Menge Geld. Man kann nicht einfach irgendwo leben“, versuchte sich Marquise daraufhin zu verteidigen.

Marquise bietet Rückzahlung für Vater-Sohn-Zeit

Nachdem daraufhin ein Shitstorm auf den fast 26-Jährigen eingebrochen war, reagiert Marquise jetzt mit einem neuen Insta-Posting auf die Vorwürfe der Online-Community – und bietet seinem Vater an, 6.700 Dollar an ihn zurückzuzahlen, um dafür Quality-Time mit ihm zu bekommen. „Da ihr alle denkt, dass $6.700 sooo viel Geld sind, kann jemand meinem Paps sagen, dass ich ihm $6.700 für nur 24 Stunden seiner Zeit zahle, damit wir alles machen können, was ich als Kind immer mit ihm machen wollte“, schreibt 50 Cents Sohn in die Caption.

Fans bezweifeln allerdings, dass dieses Angebot von Marquise wirklich ernst gemeint ist. Denn mit dem Foto, auf dem er neben Geldscheinen sitzt, die das Wort „entitled“ (auf Detusch: berechtigt) zeigen, spielt er auf ein altes Posting seines Vaters an, das vor Jahren sogar vor Gericht bei dessen Insolvenzverfahren Thema wurde. Der Rapper selbst scheint für die Aktion seines Sohnes nicht viel übrigzuhaben. Zumindest, wenn es nach seinen Fans geht – die interpretieren ein aktuelles Instagram-Posting des Rappers nämlich als Antwort auf die Unterhaltsdiskussion. Auf seinem Account postete 50 Cent nämlich einen Clip aus der Serie Power, in der er die Hauptrolle spielt. In der Szene unterhält sich seine Figur mit seinem Sohn und gibt ihm zu verstehen, dass er zutiefst enttäuscht von ihm ist.