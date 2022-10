Eine Kindestagesstätte in den USA sorgt jetzt für mächtig Aufsehen: In einem viralen Video werden Kleinkinder von einer Erzieherin mit einer grusligen „Scream“-Maske auf dem Kopf verfolgt, erschreckt und angeschrien. Der Grund? Sie wollte den „unartigen“ Kindern eine Lektion erteilen.

Das Video der Aktion sorgt bei besorgten Eltern für Entsetzen.

Kita-Mitarbeiterin erschreckt Kinder mit „Scream“-Maske

Um frechen Kindern an Halloween eine Lektion zu erteilen, verweigern manche Eltern ihren Kindern Süßigkeiten. In einer Kindertagesstätte im US-Bundesstaat Mississippi haben sich Erzieher:innen für eine viel drastischere Methode entschieden, um den Kids einen Schreck einzujagen.

In einem Video, das im Netz kursiert, sieht man eine Kita-Mitarbeiterin mit einer „Scream“-Maske verkleidet. Sie verfolgt die Kleinkinder, schreit sie an und erschreckt sie. Die Kinder sind sichtlich aufgebracht, ängstlich, weinen und schreien. Völlig aufgelöst versteckt sich ein kleiner Junge vor der verkleideten Frau. „Du verhältst dich besser brav“, droht die Mitarbeiterin dem Kind. Es sind Szenen, die auf pures Entsetzen stoßen. Das Video könnt ihr euch hier ansehen.

„Brave“ Kinder blieben verschont

Die Intention hinter der fragwürdigen Erziehungsmethode? Das Ziel war es offenbar, die Kinder durch Angst zu einem besseren Verhalten zu bringen, wie unter anderem „Business Insider“ berichtet. Kinder, die brav waren und ihren Platz aufgeräumt hatten, blieben demnach verschont.

Eine andere Erzieherin filmte die kontroverse Aktion ihrer Kollegin und veröffentlichte das Video daraufhin auf Facebook. Der Clip ging schnell viral und sorgte für einen Aufschrei bei besorgten Eltern. Nicht nur die verkleidete Erzieherin steht jetzt in der Kritik. Auch die Mitarbeiterin, die alles gefilmt hat, muss sich nun rechtfertigen. Sie habe nur tatenlos zugesehen, lauten etwa die Vorwürfe. Einige meinen auch, sie habe Spaß an der Aktion gehabt. Wie viel Personen genau an der Aktion beteiligt waren, ist nicht ganz klar. Medienberichten zufolge wurden inzwischen vier Mitarbeiter:innen der Kita entlassen.

Erzieherin entschuldigt sich unter Tränen

Nachdem die Kita-Mitarbeiterin, die in dem viralen Clip zu sehen ist, aufgrund der Aktion sogar Morddrohungen erhalten hatte, entschuldigt sie sich in einem 19-minütigen Facebook-Video unter Tränen. „Ich wollte nie jemandem Schaden zufügen oder die Kinder traumatisieren. Es war keine böse Absicht. Ich bin kein böser Mensch!“, sagt die Erzieherin. In dem Clip rechtfertigt sie auch ihre Aktion. „Was ihr alle nicht gesehen habt: nachdem ich den Raum verlassen hatte, nahm ich die Maske ab und ging zurück ins Klassenzimmer … und dann hab ich zu den Kids gesagt: ‚Ich habe das Monster erwischt. Und sie haben mich umarmt und sich gefreut. Ich kenne diese Kinder schon ihr ganzes Leben lang.“, beteuert sie.

Auch eine Mutter, deren Sohn die Kindertagesstätte besucht, nimmt die Mitarbeiterin in Schutz. „Ja, es muss Konsequenzen geben, aber es steht uns nicht zu, jemanden zu verurteilen“, schreibt die Mutter auf Facebook. „Ich wünsche ihr nichts Schlechtes. War es falsch? JA! Aber sie bereut die Aktion. Sie hat sich entschuldigt und das sollte auch akzeptiert werden.“