Tag neun im Dschungelcamp führt zur ersten großen Intrige – und zwar ausgerechnet von den beiden Lieblingen Cosimo und Gigi. Zusätzlich gibt es auch jede Menge Ekel… und ahja, die Hochzeitsglocken läuten wenig überraschend.

Für alle, die zwischendurch kurz eingeschlafen sind, folgt hier der Dschungelcamp-Rückblick!

Dschungelcamp Tag 9: Die Hochzeitsglocken läuten

Die zweite Hälfte der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Zeit ist in vollem Gange. Und eigentlich würde das bedeuten: eifrig Sympathien sammeln, damit die Zuschauer:innen für einen anrufen. Doch irgendwie scheinen das die Camper:innen noch nicht so ganz begriffen zu haben. Denn der Tag im Camp geht gleich mit Runde zwei des Tessa vs. Cecilia Streits weiter. Statt einer finalen Aussprache folgen immer mehr Schuldzuweisungen.

Während Cecilia geschockt ist, dass Tessa sie so lautstark angefahren hat, ist sich Tessa keiner Schuld bewusst. Sie bedauert zwar, dass es so eskaliert ist, doch betont weiterhin: Cecilia hat sie provoziert. Tja und wer hätte das gedacht: auch heute kommt es nicht zur Versöhnung der beiden. Aber ganz ehrlich: wer hier auf eine Freundschaft gehofft hatte, hat wohl noch nie das Dschungelcamp gesehen.

Nicht schon wieder Tessicilia 🙄#ibes — 🌿🐛 Stella von und zu Cosimo & Gigi 🕷🦎 😷 🔨 (@dallalle_) January 21, 2023

Aber keine Sorge, die Streitigkeiten stehen heute nicht im Fokus des Geschehens. Das hätte Verena wohl nie zugelassen. Schließlich muss sie heute die Abreise antreten. Wir erinnern: Verena musste als erste Kandidatin das Camp verlassen – nachdem sie die vergangenen Tage hauptsächlich damit verbracht hatte, ihre Traumhochzeit mit Marc Terenzi zu planen. Und wer hätte das gedacht: Marc wartet vollkommen überraschend in einem weißen Anzug am Strand auf sie und macht ihr einen Heiratsantrag. Oh wow, was für ein Schock *Sarkasmus off*. Ganz ehrlich: da hat uns mehr überrascht, dass Verena das Camp verlassen muss. Doch für die beiden scheint es der perfekte (TV-) Moment zu sein. Denn auch Verena betont: „Manchmal muss man verlieren, um zu gewinnen!“ Und ganz ehrlich: zwischen all dem Ekel und Gestreite war so ein bisschen Kitsch auch für uns mal eine schöne Ablenkung.

„man will eigentlich nur n stück pizza und zack ist man mit mark terenzi verlobt“ sonja braucht dringend twitter, der wär komplett viral gegangen #ibes — janer (@marsijaner) January 21, 2023

Gigi zieht blank!

Aber genug mit den Freudentränen, es wird höchste Zeit für ein bisschen Ekel und Fremdschämen. Den Fremdschäm-Teil übernehmen dieses Mal Cosimo, Gigi und Cecilia. Denn weil Cosimo der Hunger plant, lenkt er sich mit neuen Business-Modellen ab. „Das fuckt mich alles ab. Müde, Hunger, schwindelig. Keine Ahnung was mit mir los ist“, sagt er. Mit seinen beiden Verbündeten im Camp hat er dann aber eine zündende Idee. Wie wäre etwa eine Dreier-Show mit seinen Mitcamper:innen? Das muss ihnen doch Essen bringen, oder?

„Das ist jetzt ein Traumwunsch. Wir machen fette Show zu dritt und dafür gibt es für jeden ein Döner mit alles! Für mich sogar mit Zwiebel, obwohl ich das nicht essen kann“, fleht Cosimo. Er singt, Cecilia tanzt und Gigi… ähm ja… Gigi strippt. Plötzlich bekommen wir seeeehr tiefe Einblicke in Gigis Hinterteil. Das ist dann sogar Cosimo ein bisschen zu viel. „Zieh das an. Dein Vater sieht das, Madonna! Das war ein Fehler hierher zu kommen!“, sagt er entsetzt. Und so gehen die drei mit leerem Magen hinaus und hinterlassen uns alle mit einem kleinen Trauma.

Dschungelcamp: Jolina und Markus stellen sich Essensprüfung

Noch ekeliger wird es dann aber bei der Dschungelprüfung. Denn dieses Mal müssen sich Jolina und Markus wieder einer Essensprüfung stellen. Mit dem vielsagenden Namen „Ohne Fleisch kein Preis“ wird also ordentlich aufgetischt. Doch dieses Mal gibt es ein zusätzliches Hindernis. Die beiden müssen das Fleisch nicht nur in 90 Sekunden essen, sondern auch gemeinsam die Grammzahl schätzen. Wird zu wenig geschätzt, gibt es keinen Stern. Das heißt: Auch wenn sie das Essen erfolgreich runterbekommen, könnten sie keine Sterne erhalten, wenn sie zuvor eine zu kleine Portion gewählt und damit die vorgegebene Mindestmenge nicht erreicht haben.

Und auf dem Teller sind wieder so einige Ekel-Schmankerl. Denn auf die beiden wartet:

Schweine-Hirn

Kamel-Lunge

Kuh-Nase

Rinder-Anus

Ochsen-Pansen

Eingeweide-Saft

Doch sie schlagen sich zwar tapfer, unterschätzen sich aber ein Mal. Und einige der „Delikatessen“ bekommen sie einfach nicht runter. Am Ende sammeln die beiden vier von elf Sterne.

Das war unverhältnismäßig eklig und unverhältnismäßig wenig Genörgel dafür. Großen Respekt an Jolina und Markus ey. #ibes — Keissy (@Keissy__) January 21, 2023

Doch bei all den Erfolgen werden die Stars auch auf den Boden der Tatsachen geholt. Denn die Regelverstöße gehen weiter. Manche tragen kein Mikro, andere gehen alleine durch den Dschungel oder schlafen tagsüber. Das kostet! Und schon ist der zweite Luxusartikel weg.

Gigi und Cosimo hintergehen Mitcamper:innen

Aber damit noch nicht genug. Denn während Jolina und Markus wirklich ALLES für ihr Team gegeben haben, kommt es kurze Zeit später bei der Schatzsuche zu einem richtigen Hinterhalt. Gigi und Cosimo müssen sich nämlich auf die Suche begeben. Ihre Challenge: sie müssen Hühnereier aus einem Gefäß retten, ohne, dass diese kaputt gehen. Ein leichtes für die beiden selbsternannten Alphamännchen, denn Gigi betont „ich hab gute Eier.“

Tatsächlich können sie vier Eier retten und werden dann vor eine Entscheidung gestellt: die Eier mit ins Camp nehmen oder hier und jetzt eine Pizza verdrücken. Eine Entscheidung, vor die schon zahlreiche Promis in der Dschungelcamp-Geschichte gestellt wurden. Und alle entschieden sich für ihre Mitcamper:innen. Alle, bis auf Gigi und Cosimo. Denn die beiden gönnen sich die Pizza. Ein bisschen Reue zeigen sie dann aber schon und vergleichen die Pizza mit der Geschichte von Adam und Eva… Gigi scheint sie allerdings in vollen Zügen zu genießen. Für ihn war sie ein richtiger „Orgasmus“.

Der einzige romantische Moment der heutigen Sendung war ja wohl zwischen Cosi und Gigi #ibes — Bella (@liesmithed) January 21, 2023

Also wir trauen uns ja zu wetten: diese Entscheidung wird noch Konsequenzen haben. Doch bis dahin muss ein Dschungelkandidat das Camp verlassen. Und dieses Mal trifft es Markus. Aber es hat auch etwas Gutes: er kann sich jetzt schließlich Pizza gönnen, ohne seinen Kolleg:innen dabei ein metaphorisches Messer in den Rücken zu jagen.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.