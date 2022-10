Es gibt Menschen, die mag jeder. Ihr Wesen kommt einfach bei allen gut an, bei Fremden, Freunden oder kurzen Bekanntschaften. Dass sie bei anderen so beliebt sind, liegt zum Teil auch an ihrem Sternzeichen. Denn ihr freundliche und liebenswerte Persönlichkeit dockt einfach gefühlt bei allen Menschen an.

Diese drei Tierkreiszeichen werden einfach von allen gemocht.

Fische

In Fischen finden andere schnell einen guten Zuhörer, die aus irgendeinem Grund immer den einzig richtigen Rat parat haben. Kein Wunder, dass sich einfach jeder an sie wendet, wenn sie mit jemandem über ihre Sorgen und Probleme sprechen möchten. Gut, dass der Fisch sich immer bedingungslos Zeit für jeden nimmt. Für ihn gibt es nämlich nichts Wichtigeres als den Kontakt zu anderen Menschen.

Waage

Die harmoniebedürftige Waage punktet bei anderen oft mit ihrer ausgeglichenen und entspannten Art. In der Gegenwart einer Waage fühlen sich die meisten Menschen sehr viel ruhiger. Als würde die Waage eine kleine stressfreie Blase mit sich herumtragen. Genau aus diesem Grund sehnen sich viele Personen nach ihrer Nähe. Und viele wünschen sich, sie könnten sich eine Scheibe der inneren Ruhe der Waage abschneiden.

Schütze

Wenn es um Humor geht, dann kann damit niemand geringeres als der Schütze dienen. Er weiß einfach, wie man jeden zum Lachen bringt. Kein Wunder, dass der Schütze besonders beliebt ist. Denn er zaubert allen ein Lächeln aufs Gesicht und steckt andere auf magische Weise mit seiner unaufdringlichen, guten Laune an.