Welcher Halloween-Typ bist du?

Der Angsthase Wenn die Leute anfangen, über Halloween und Kostümpartys zu sprechen, denkst du immer nur an eines: Horror. Denn die düsteren nächste, gruseligen Kostüme und Filme voller Jumpscares lösen in dir sofort Angstgefühle aus. Denn du bevorzugst schöne, helle und fröhliche Momente. Warum die Leute nicht einfach den Fasching in vollen Zügen genießen können, statt immer nur Grusel zu feiern, wird dir wohl immer ein Rätsel bleiben.

Der Kostümfan Wenn du ganz ehrlich bist, könntest du auf den Großteil der Halloween-Aktivitäten verzichten. Horrorfilme sind nämlich nicht zwangsweise deine Favoriten und auch das ewige Feiern liegt dir nicht. Wenn du genau darüber nachdenkst, findest du Halloween eigentlich wirklich nicht so cool. nur eines liebst du daran: das Verkleiden. Denn endlich kannst du in unterschiedliche Rollen schlüpfen, Kostüme zusammenstellen und dich so richtig kreativ austoben!

Der Halloween-Freak! Wenn es nach dir ginge, wäre das ganze Jahr über Halloween. Denn du liebst einfach alles daran. Die Kostüme, die Süßigkeiten, die düstere Stimmung, die Horrorfilme – es ist einfach die perfekte Zeit im Jahr. Und jeder, der etwas anderes sagt, liegt schlichtweg daneben! Du gehörst deshalb zu jenen Menschen, die schon im September ihre Kürbisdeko auspacken und ihre gesamte Wohnung schaurig dekorieren. Für dich zählen Horrorfilme zwar zum Jahresprogramm, doch in der Herbstzeit steigert sich der Konsum noch einmal um ein Vielfaches. du genießt die Zeit in vollen Zügen – und feierst jede Sekunde bis November!

Das ewige Kind Dir ist es eigentlich recht egal, ob Halloween ist oder nicht. Aber wenn sich schon die Gelegenheit bietet, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen und das innere Kind wieder voll auszuleben, sagst du nicht nein. Und dafür ist Halloween ja einfach perfekt. Du gehörst also zu jenen Menschen, die zwar erst kurz vorher erkennen, dass es wieder so weit ist, die Zeit dafür aber umso mehr ausnutzen – inklusive Filmmarathon und „Süßes oder Saures“-Jagd!

