Kostümieren, Kürbisse schnitzen oder doch eine Horrorfilm-Nacht: Für einige Menschen ist Halloween der wichtigste Tag im Jahr. In der Gruselnacht leben sie komplett auf.

Diese drei Sternzeichen sind Halloween-Superfans.

Zwillinge

Für Zwillinge bedeutet Halloween vor allem Abwechslung. Sie lieben es, sich zu verkleiden und in fremde Rollen zu schlüpfen. Zwillinge sind an Halloween diejenigen, die den ganzen Tag in ihrer Rolle bleiben. Wer dem Sternzeichen eine besondere Freude machen will, sollte am 31. Oktober also so etwas wie ein Krimidinner planen.

Dazu kommt, dass Zwillinge eine stark ausgeprägte soziale Ader haben. Sie sind meist sehr extrovertiert und genießen es, in großen Gruppen unterwegs zu sein und neue Leute kennenzulernen. Feierlichkeiten wie Halloween sind dafür perfekt.

Übrigens: Die Zwillinge haben eine berühmte Gruselnacht-Vertreterin. Denn die „Queen of Halloween“ Heidi Klum ist Sternzeichen Zwilling.

Fische

Fische sind extrem kreativ und haben eine ausgeprägte Vorstellungskraft. Für sie ist Halloween der perfekte Abend, um dies auszunutzen. Das fängt schon bei einem detaillierten Kürbis-Schnitzdesign an und zieht sich durch alle Aktivitäten am 31. Oktober.

Ein ganz normales Kostüm kommt für sie dementsprechend nicht in Frage. Fische gestalten sich einen eigenen Charakter mit ausgefeilter Hintergrund-Geschichte.

Die fröhlichen Fische genießen es, auf Halloween-Partys ihr Kostüm zu erklären und andere Kreationen zu bestaunen. Sie verbringen den 31. Oktober meist damit, neue Kostümideen fürs kommende Jahr zu sammeln und sich über Nähtechniken und Designs auszutauschen.

Löwe

Löwen lieben den großen Auftritt. Sie stehen gerne im Rampenlicht und beeindrucken ihr Umfeld. Sei das mit einer „Rocky Horror Picture Show“-Performance, einem extravaganten Kostüm oder einer perfekt organisierten Party: Löwen zeigen gerne, was sie alles können.

Zu ihrer perfektionistischen Art kommt dann noch die Tatsache, dass das Tierkreiszeichen schnell eine Passion für Dinge entwickelt. Im Falle von Halloween bedeutet das schon einmal, dass Löwen den gesamten Oktober mit Horrorfilm-Klassikern verbringen, um den besten unter ihnen zu entdecken oder wochenlang an der perfekten Playlist feilen. Denn am Ende des Tages ist für Löwen auch der 31. Oktober eine weitere Gelegenheit, mit ihrem kreativen Talent zu glänzen.