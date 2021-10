Auch 2021 wollten die Promis einander mit ihren Halloween-Kostümen übertreffen und wurden besonders kreativ. Von Baby Yoda bis Britney Spears ist dieses Jahr so einiges dabei.

Das sind die coolsten Looks der Stars.

Chrissy Teigens Familie als Addams Family

Den Preis für das beste Familienkostüm bekommt 2021 definitiv Chrissy Teigen. Denn gemeinsam mit Ehemann John Legend und den gemeinsamen Kindern verkleidete sich die Familie als Addams Family – inklusive gruseligem Familienportrait.

Kourtney Kardashian und Travis Barker als Nancy und Sid

Kourtney Kardashian liebt Halloween und zelebriert meist mit mehreren Kostümen. Dieses Jahr wurde auch ihr Verlobter Travis Barker in die extravaganten Kostüm-Ideen miteingeplant.

Das erste Pärchen-Kostüm der beiden war der Sex Pistols Bassist Sid und seine Lebensgefährtin Nancy. Für die perfekte Kopie des Paares hat sich Travis sogar seine Hals-Tattoos abgedeckt.

Lizzo wird zu Baby Yoda

Lizzo begeistert Fans mit einem unglaublich lustigen Baby Yoda Kostüm. Damit zeigte sie sich bei einem Überraschungs-Auftritt bei einer Spotify-Halloweenparty und performte darin sogar Songs.

Später führte sie das Kostüm auch auf der Straße aus. So konnte die Sängerin quasi unbemerkt unter die Mengen in Los Angeles gehen. Auf Instagram teilt sie später witzige Bilder und Videos vom Abend.

Niemand kommt an „Squid Game“ vorbei

Dass der Netflix-Hit „Squid Game“ einer der größten Halloween-Trends 2021 wird, war spätestens klar, als die Serie wochenlang den ersten Platz der Netflix-Charts belegte.

Auch die Stars kommen an dem Hype nicht vorbei. Sängerin Hayley Kiyoko und Schauspielerin Kerry Washington verkleideten sich etwa als Teilnehmer des tödlichen Spiels. Und mit diesen Kostümen sind sie ganz bestimmt nicht allein.

Doja Cat wird zur Disney-Prinzessin

Könnt ihr euch noch an den Disneyfilm „Atlantis“ erinnern? Doja Cat scheint diesen wohl ganz besonders zu lieben. Denn zu ihrem Geburtstag veranstaltete sie eine Party zu Ehren des Films. Und nachdem Doja Cat im Oktober Geburtstag hat wurde daraus schnell eine Kostümparty.

Sie selbst ging als weibliche Hauptfigur Prinzessin Kida und präsentierte ein perfekt nachgeahmtes Kostüm – inklusive Gesichtsbemalung und Schmuck.

Hailey Bieber als Britney Double

Apropos perfekte Nachahmung. Auch Hailey Bieber scheut für Halloween keine Kosten und Mühen und verwandelte sich dieses Jahr zu einem perfekten Britney Spears Double. Das Fotoshooting, das Hailey auf Instagram teilte, ist quasi ein Best Of von Britneys besten Looks. Mit dabei sind Looks vom „Baby one more Time“-Musikvideo und der hautenge Latexanzug aus dem „Oops!… I did it again“-Video.

Auch Britneys berühmtes Rolling Stones Cover stellt das Model nach. „Das erste Konzert, das ich je besucht habe, war das der Queen Britney Spears und seitdem bin ich begeistert“, schreibt Hailey zu den Bildern.