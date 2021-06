In Brasilien ist eine Frau verhaftet worden, weil sie ihrem Ehemann angeblich den Penis abgeschnitten und ihn danach in Öl gebraten haben soll.

Zuvor soll die zweifache Mutter den Mann mit einem Küchenmesser ermordet haben.

Frau schneidet ihrem Ehemann den Penis ab

Es klingt wie aus einem Horrorfilm, soll in Brasilien aber tatsächlich so passiert sein. Medienberichten zufolge soll die 33-jährige Dayane M. ihren Mann aus Notwehr mit einem Küchenmesser ermordet haben. Laut der Daily Mail habe sie ihm danach den Penis abgeschnitten und diesen dann in Öl angebraten.

Am Montag sei die Polizei in das Haus des Paares in Sao Goncalo nahe Rio de Janeiro in Brasilien gerufen worden. Dort fanden die Beamten laut Medienberichten die nackte und verstümmelte Leiche des Mannes. Die 33-Jährige soll sich der Polizei sofort gestellt haben. Angeblich habe ihr Mann zuvor gedroht, sie umzubringen. Die Schwester des Ermordeten behauptet allerdings, ihre Schwägerin hätte den Mann aus Rache umgebracht, da er sie mehrmals betrogen haben soll. Die Ermittlungen laufen.

Im Streit ermordet

Wie verschiedene Medien berichten, waren Dayane und ihr Mann zehn Jahre zusammen, bevor sie sich vor etwa zwei Jahren trennten. Seither führte das Paar angeblich eine On-Off-Beziehung. Am Montag dürfte es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein, der schließlich eskalierte. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll die Tat gegen 4 Uhr morgens passiert sein. Im Haus des Paares beschlagnahmten die Beamten ein Küchenmesser, mit dem die Frau ihren Mann ermordet und anschließend verstümmelt haben soll. Die 33-Jährige wurde festgenommen. Sie wurde laut Medienberichten inzwischen wegen Mordes und Leichenschändung angeklagt.

Das Ehepaar hat eine fünfjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn. Ob die beiden Kinder zum Tatzeitpunkt in der Wohnung waren, ist unklar. Und auch, warum die Brasilianerin ihrem Ehemann nach dem Mord den Penis abschnitt, ist nicht bekannt.