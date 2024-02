Wenn der nette Nachbar dich aus heiterem Himmel zur Schnecke macht, deine Katze sich plötzlich wie ein Hund benimmt und du trotz extremer Gechilltheit kein Auge zubekommst, dann muss es an den Sternen liegen! Pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar ist es wieder so weit. Eine Mars-Pluto-Konjunktion sorgt für ordentlich Krach und Drama.

Unser Rat: Im Homeoffice bleiben und das Valentinstag-Date absagen

Blame it on the Stars!

Manchmal spielt die Welt verrückt. Ist Vollmond, fragen wir uns? Gar der Neumond noch spürbar? Oder sind rückläufige Planeten aktiv? Derzeit ist die Entschuldigung für untypisches Verhalten ganze zehn Portaltage in Folge und eine ziemlich miese Mars-Pluto Konjunktion. Mit den Portaltagen, auch GAP Days genannt (kurz für Galactic Activation Portal Days), sind einzelne Tage gemeint, die jedes Jahr variieren und für energetische Schwingungen in unserem Leben verantwortlich sind.

Sensible Menschen haben die Gabe, an den sogenannten Portaltagen mit dem Universum kommunizieren zu können. Das bedeutet, dass sie empfänglicher für starke kosmische Energien sind und Verbindungen zu anderen Welten leichter wahrnehmen. An diesen Tagen konfrontiert uns das Universum mit Themen und Emotionen, die wir gerne im Verborgenen halten. Daher ist es gut, sich diese Tage fest in den Kalender einzutragen. Denn davon zu wissen ist mitunter der Grund, warum wir unsere PartnerInnen am Leben lassen und die crazy Katze noch weiter füttern. Aber die Portaltage sind nur der Gipfel des Eisbergs.

Warum der Valentinstag gefährlich wird

Mit Montag, den 12. Februar, liegen ganze 10 Portaltage in Folge hinter uns. Dementsprechend weichgekocht ist unser Nervenkostüm. Doch richtig gefährlich soll es am Valentinstag werden. Im All kracht es gewaltig und diese Disharmonie ist auch bei uns auf Erden zu spüren. Nämlich ab 11:48 Uhr genau dann, wenn Mars über Pluto wandert. Die beiden Planeten befinden sich dann zeitgleich im Sternzeichen Wassermann. Diese Konstellation hat einen ziemlichen Aggrogehalt, der uns ordentlich den Tag vermiest. Und weil das noch nicht genug wäre, krachen extreme Sonnenstürme hinein.

Die Folge: In zwischenmenschlichen Beziehungen kocht es gewaltig. In der Arbeitswelt herrscht Wettbewerbsstimmung. Wir neigen zu rücksichtslosen und egoistischem Verhalten. An diesem Tag solltet ihr versuchen, möglichst keine folgenschweren Entscheidungen zu treffen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Gefahrenpotential birgt auch die Straße. Hier gilt große Vorsicht, gefährliche Manöver solltet ihr besser vermeiden. Einziger Wermutstropfen: die Venus im Sextil zu Neptun. Diese bringt uns romantische, liebevolle Energien. Sie ist es aber auch, die für explosionsartige Ausbrüche und Tränen sorgen kann. Bestenfalls solltet ihr Liebes-Dates verschieben und den Tag im Homeoffice verbringen.