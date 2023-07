Der Sommer ist da und steht ganz im Zeichen der Liebe. Doch das bedeutet nicht für alle Sternzeichen, dass es mit der Liebe klappt. Denn einige Single-Tierkreiszeichen müssen im August 2023 vorsichtig sein, damit sie sich nicht auf jemanden einlassen, mit dem sie eigentlich keine Zukunft haben.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich deshalb in der Liebe über einiges klar werden und sich Zeit nehmen.

Widder

Für den Widder wird es im August sehr turbulent – besonders, was sein Datingleben angeht. Ein Date jagt dann nämlich das nächste. Doch vor allem die Sommerromanze im Urlaub bringt den Widder dann vollkommen aus dem Konzept. Ständig fragt er sich, ist es etwas, dem er eine wirkliche Chance geben sollte, hat das alles eine Zukunft? Oder sollte er es doch lieber bleiben lassen? Die Anziehung ist auf jeden Fall da – doch der Widder sollte vorsichtig sein. Sich Hals über Kopf in etwas zu stürzen, kann schnell mit Herzschmerz enden.

Jungfrau

Besonders Jungfrauen, die momentan eine schmerzhafte Trennung durchmachen, sollten sich besser zunächst Zeit für sich selbst nehmen. Das Horoskop deutet im August 2023 an, dass die nächste Beziehung schon bald auf sie warten könnte – aber auch sie sollte sich bis dahin erst einmal über einiges klar werden. Zum Beispiel, weshalb ihre letzte Beziehung tatsächlich in die Brüche gegangen ist und was sie darauf für sich selbst ableitet. Es ist in Ordnung sich Zeit zu nehmen, es muss nicht alles Schlag auf Schlag gehen.

Schütze

Der Single-Schütze hatte in den vergangenen Jahren einige kurzweilige Beziehungen. Doch irgendwie hat es ihn nie so wirklich erwischt. Der Grund: Schon seit Jahren kann er eine Person aus seiner Vergangenheit einfach nicht loslassen. Die damaligen Umstände haben eine Beziehung unmöglich gemacht. Aber laut Horoskop könnte der Single-Schütze nun im August 2023 eine neue Chance bekommen. Die sollte er nicht vorübergehen lassen. Trotzdem sollte er es langsam angehen und vorsichtig sein – denn nur, weil Gefühle da sind, heißt es nicht, dass es auch garantiert klappen wird.