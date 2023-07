Traurige Nachrichten: Die in den 1960er-Jahren bekannt gewordene britisch-französische Schauspielerin Jane Birkin ist gestorben. Im Laufe ihrer Karriere wurde die Darstellerin zur großen Stilikone. Das Luxus-Label Hermès benannte sogar die berühmte „Birkin Bag“ nach der gebürtigen Londonerin.

Sie wurde 76 Jahre alt.

Stilikone Jane Birkin gestorben

Wie die Pariser Stadtverwaltung am Sonntag offiziell bestätigte, fand man die Schauspielerin und Sängerin leblos in ihrem Haus in Paris. Über die Umstände ihres Todes ist bisher noch nichts Offizielles bekannt. Geboren wurde Birkin 1946 in London. Sie stand bereits im Alter von 17 Jahren vor der Kamera und avancierte schnell zu einer Ikone der 60er und 70er Jahre. Man kennt sie etwa aus Filmen wie „Blow Up“ oder „Der Swimmingpool“, wo sie unter anderem an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon zu sehen war.

International bekannt wurde sie durch ihre Beziehung mit dem französischen Sänger und Songwriter Serge Gainsbourg. Die beiden hatten sich am Set zum Liebesfilm „Slogan kennengelernt“. Im Jahr 1969 nahm das Paar gemeinsam den Skandal-Song „Je t’aime, moi non plus“ auf, der in einigen Ländern aufgrund seiner Anrüchigkeit sogar verboten wurde. Jane wurde zur Ikone. Hermès benannte die wohl berühmteste Handtasche der Welt nach ihr. Jane Birkin selbst konnte sich allerdings nie wirklich mit dem Ikonen-Image nicht identifizieren, wie Jahre später in einem Inteview verriet.

Schwerer Schicksalsschlag

Aus der Beziehung mit Serge entstand die gemeinsame Tochter Charlotte Gainsbourg. Im Jahr 1980 trennte sich das Paar, arbeitete aber weiterhin an gemeinsamen Songs. Nach Serges Tod im Jahr 1991 trat Jane allerdings nie wieder mit dem gemeinsamen Hit „Je t’aime, moi non plus“ auf. Im Jahr 2002 schrieb sie ihr eigenes Album „Arabesque“. Sieben Jahre später folgte eine Sammlung von Live-Aufnahmen – „Au Palace“ – und ihre letzte Platte „Oh! Pardon tu dormais…“ erschien schließlich 2020.

Im Jahr 2013 erlitt Jane einen schweren Schicksalsschlag. Ihre Tochter Kate, aus ihrer Beziehung mit dem Komponisten Barry (vor Serge Gainsbourg), hatte sich aus dem vierten Stock ihrer Pariser Wohnung gestürzt und sich das Leben genommen. Vor allem in den vergangenen Jahren hatte die Sängerin mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – so erlitt sie etwa 2021 einen Schlaganfall, woraufhin sie öffentliche Auftritte immer wieder absagen musste. Erst vergangenen Mai musste sie erneut Termine absagen und teilte in einer öffentlichen Erklärung mit, dass sie noch ein wenig Zeit brauche, um wieder auf die Bühne zu können.