Die Zitrone ist so etwas wie das Symbol des Sommers. Wenn man die Frucht sieht, dann denkt man doch sofort an Sizilien, Strand und Meer! Dabei können Zitronen noch viel mehr als hübsch aussehen und gut riechen. Sie gelten nämlich als regelrechte Wundermittel und sind noch viel gesünder, als wir immer dachten.

Eine kleine Auswahl, wieso wir keinen Sommer ohne diese gelbe Vitamin-C-Bombe mehr verbringen wollen, findet ihr hier.

1. Sie hilft gegen Kopfschmerzen

Das dauerheiße Wetter kann uns schon ganz schön viel abverlangen. Wenn wir uns dann auch noch konzentrieren müssen, führt das oft zu Kopfschmerzen. Wer keine Lust hat, ständig Schmerztabletten zu schlucken, könnte es mal mit einem alten Hausmittel versuchen. Eine Tasse Espresso mit einer halben ausgepressten Zitrone soll Wunder wirken! Der Koffeingehalt des Kaffees verhindert die Bildung des Schmerzenzyms und die Zitrone lindert die eigene Schmerzbildung.

2. Wasser mit Zitrone ist (fast) ein Allheilmittel

Schon Hollywood-Stars schwören auf ein Glas warmes Zitronenwasser am Morgen. Beyoncé, Jennifer Aniston und Gwyneth Paltrow sind von den positiven Effekten des Wassers überzeugt. Die Vorteile: Die ayurvedische Anwendung kurbelt Verdauung und Stoffwechsel an, fördert die Produktion von Antioxidantien, stärkt das Bindegewebe der Haut und ist somit auch als natürliches Anti-Aging einsetzbar. Ärzte warnen aber immer wieder, dass man damit nicht übertreiben sollte. Denn die Säure der Zitrone kann den Zahnschmelz angreifen. Also: Alles in Maßen zu sich nehmen!

3. Sie ist gut für unser Immunsystem

Außerdem ist das warme Zitronenwasser auch außerordentlich gut für unser Immunsystem. Und in Zeiten wie diesen, ist es auch im Sommer wichtig, auf dieses zu achten. Da Zitronen unglaublich viel Vitamin C enthalten (bis zu 50 mg Vitamin C pro 100 g Zitrone), unterstützt die Frucht unsere Gesundheit mit voller Kraft! So können wir Erkältungen vorbeugen – und selbst wenn es uns doch mal erwischt, können wir die Symptome mit Zitronen-Ingwer Tee und einem Schuss Honig schnell lindern.

4. Sie wirkt belebend und erfrischend

Nicht umsonst gibt es im Sommer fast ausschließlich Düfte, Sprays, Body Lotions, Duschgels und Co., die allesamt mit einem zitronig frischen Duft begeistern. Immerhin wirkt der Geruch belebend und erfrischend – und das ist doch genau das, was wir jetzt alle brauchen, oder? Ätherisches Zitronenöl kann zudem bei Müdigkeit zum Einsatz kommen. Ein paar Tropfen davon zusammen mit Wasser in einem Duftschälchen und man ist wieder putzmunter!

5. Sie kann Schweißgeruch stoppen

Wir haben uns eigentlich schon damit abgefunden, dass wir im Sommer eben ab und zu schweißeln. Gehört eben dazu. Doch dann haben wir vom Wundermittel Zitrone gehört und dass es tatsächlich gegen Schweißgeruch helfen kann! Denn die Ascorbinsäure der Frucht zieht die Schweißporen zusammen und wirkt antibakteriell, dadurch wird auch der pH-Wert der Haut gesenkt – ein natürliches Deo also. Wer keine frisch rasierten Achseln, empfindliche Haut oder Verletzungen in der Achsel hat, kann ja einfach mal probieren, mit einer halben Zitrone über die Achselhöhle zu streichen.

6. Sie ist ein Hausmittel gegen Mundgeruch

Viele Menschen leiden auch dann an Mundgeruch, wenn sie nicht gerade ein halbes Knoblauchbrot oder einen Thunfischsalat gegessen haben. Um nicht permanent Kaugummi-kauend durch die Gegend zu laufen oder einen Mundspray nach dem anderen leer zu machen, könnte man auf die natürlichen Kräfte der Zitrone zurückgreifen. Denn die ätherischen Öle, die diese Frucht enthält, sorgen in sekundenschnelle für einen frischen Atem. Außerdem wirkt die Zitrusfrucht antibakteriell und lässt Bakterien, die für den unangenehmen Geruch verantwortlich sind, keine Chance. Und so geht’s: Entweder eine ungespritzte (!!) Zitronenschale so lange zerkauen, bis der Geschmack neutral ist (das säuerliche Fruchtfleisch wegschneiden) oder etwas Zitronenöl auf ein Brot oder Ähnliches tröpfeln und essen.

7. Insekten haben keine Chance

Die Zitrone ist ein natürliches Mittel, um Juckreiz bei Insektenstichen zu lindern oder sogar zu verhindern, dass sich Insekten einem überhaupt nähern. Gerade jetzt besonders wichtig, denn Sommerzeit ist auch Insekten-Zeit! Die Flavonoide, die in der Zitronenschale enthalten sind, wirken auf die nervigen Viecher äußerst abschreckend.