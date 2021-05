Ist an den Gerüchten rund um ein Liebescomeback von Jennifer Lopez und Ben Affleck etwa wirklich was dran?

Jetzt sind die beiden nämlich erneut bei einem gemeinsamen Date gesichtet worden.

Jennifer Lopez und Ben Affleck zusammen in Miami

Erst kürzlich gab Jennifer Lopez die Trennung von ihrem Verlobten Alex Rodriguez bekannt, doch von Liebeskummer scheint bei der 51-Jährigen keine Spur zu sein. Denn die Sängern soll sich angeblich wieder ziemlich gut mit ihrem Ex-Freund Ben Affleck verstehen. Die beiden wurden bereits öfter miteinander gesehen. Zuletzt verbrachten J.Lo und der Schauspieler offenbar ein gemeinsames Wochenende in Bens Ferienhaus in Montana. Seither sollen die beiden so gut wie jeden Tag miteinander verbracht haben, so Insider. Paparazzi erwischten das Paar nun erneut gemeinsam – und zwar in Miami.

Was läuft da zwischen J.Lo & Ben?

Fotos, die dem US-Portal TMZ vorliegen, zeigen Ben und Jennifer gemeinsam beim Verlassen einer Villa. J.Lo scheint überglücklich zu sein, denn die 51-Jährige strahlt regelrecht in die Kamera. Außerdem wurden die beiden auch am selben Balkon eines Hotelzimmers, das sie sich offenbar teilten, abgelichtet. Sind die Sängerin und der Schauspieler tatsächlich wieder offiziell zusammen? Fans sind sich jedenfalls sicher, dass die beiden frisch verliebt sind. Und auch ein Insider plauderte gegenüber dem People-Magazine aus, dass sich J.Lo und Ben seit dem gemeinsamen Trip nach Montana fast täglich sehen. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.

Jennifer und Ben waren von 2002 bis 2004 ein Paar. Die beiden waren sogar verlobt und wollten 2003 heiraten. Nachdem sie die Hochzeit zuerst verschoben hatten, folgte 2004 schließlich die Trennung.