Der Dezember steht vor Türe! Und für einige von uns hält der Monat eine kleine Überraschung bereit. Wer sich bereits morgen auf etwas gefasst machen sollte, lest ihr hier.

Denn am 1. Dezember passiert vor allem bei drei Sternzeichen etwas Unerwartetes.

Widder

Die meisten Widder sehen Weihnachten als eine besonders magische Zeit an. Und da der erste Dezember die Christmas-Season offiziell einläutet, sind sie an diesem Tag auch richtig gut gelaunt! Das macht sich auch bezahlt. Denn auf sie wartet am Ersten des Monats eine spezielle Begegnung, die ihr Herz sofort höher schlagen lässt. Singles können sich auf einen Gefühlsrausch der guten Art gefasst machen, auch wenn sie niemals damit gerechnet hätten, dass es so schnell gehen kann. Und vergebene Widder wissen anhand eines tiefsinnigen Gespräches endlich, was sie tun müssen, damit sie das Maximal an Zufriedenheit erreichen.

Stier

Dass der Stier in diesem Jahr noch etwas Weltbewegendes erleben könnte, hätte er im Traum nicht gedacht. Doch da hat er die Rechnung ohne das Universum gemacht. Denn mit ein bisschen Trickserei der Sterne und der Gabe des Tierkreiszeichens, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, widerfährt auch ihm schon sehr bald etwas Besonderes. Lange Zeit hat der Stier damit gehadert, ob er seinen Plan nun durchführen soll oder nicht. Doch plötzlich geht ihm ein Licht auf und er weiß genau, was zu tun ist. Bis zum Jahresende hat er nun Zeit, seinen Traum zu verwirklichen.

Jungfrau

Die schönsten Momente im Leben sind die, die man nicht kommen sieht und die viel Freude mit sich bringen. Die Jungfrau hat Glück! Denn die Sterne stehen gleich zu Beginn des Dezembers auf ihrer Seite. Daher sollte sie sich auch nicht wundern, wenn ihr plötzlich ein Angebot gemacht wird, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Damit tritt auch endlich das Erfolgserlebnis ein, auf das die Jungfrau schon das ganze Jahr über sehnsüchtig gewartet hat. Ein weiterer Beweis für: Unverhofft kommt oft! Jetzt kann es nur noch steil bergauf gehen …