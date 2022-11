Das Scheidungsverfahren zwischen Kim Kardashian und Kanye West ist in vollem Gange. Jetzt wurde bekannt, dass sich die beiden auf eine Unterhaltszahlung geeinigt haben. Kim soll von ihrem Ex nun 200.000 Dollar im Monat erhalten.

Das Sorgerecht ihrer vier gemeinsamen Kinder haben sich die beiden allerdings aufgeteilt.

Kim Kardashian und Kanye West einigen sich auf Unterhalt

Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass sich Kim Kardashian und Kanye West nach sieben Ehejahren scheiden lassen. Jetzt stecken die beiden mitten in dem Verfahren und müssen so einige Dinge regeln. Das reicht von Finanziellem über das Sorgerecht ihrer vier gemeinsamen Kinder sowie die Aufteilung ihrer Immobilien.

Wie die New York Post berichtet, scheint sich das Ex-Paar in vielen Bereichen einig zu sein. Kim und Kanye teilen sich etwa das Sorgerecht ihrer Kids North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3). Die meiste Zeit sollen die Sprösslinge jedoch bei ihrer Mutter verbringen, wie es weiter heißt. Die Unternehmerin soll aber dennoch 200.000 US-Dollar Unterhalt von dem Rapper erhalten – und das pro Monat!

Kinder dürfen sich nicht weiter als 100 Kilometer von Kim entfernen

Wie aus Dokumenten des Obersten Gerichtshof von Los Angeles hervorgeht, müssen Kardashian und West neben Sorgerecht und Unterhalt noch einige weitere Entscheidungen über die Zukunft ihrer Kinder treffen. Die beiden müssen sich etwa noch darauf einigen, welche Schulen die Kinder besuchen und wie es bezüglich Therapie, Beratung sowie religiösen Aktivitäten aussieht. West muss außerdem für die Hälfte der Kosten von medizinischer Versorgung, Ausbildung sowie Sicherheit seiner Kinder aufkommen.

Zudem hat Kim festgelegt, dass sich ihre vier Kinder nicht weiter als 100 Kilometer von ihrem Haus in den Hidden Hills, Los Angeles, entfernen dürfen. Diese Regelung gelte so lange, bis die Kids die High School abschließen oder 19 Jahre alt sind.

„Wünsche mir sehr, geschieden zu werden“

Wie das People-Magazin berichtet, nahm Kim in den Gerichtsdokumenten Stellung zu ihrer bevorstehenden Scheidung. „Ich wünsche mir sehr, geschieden zu werden. Ich habe Kanye gebeten, unsere Scheidung geheim zu halten, aber er hat das nicht getan“, so Kim. „Kanye hat eine Menge Fehlinformationen über unsere privaten Familienangelegenheiten und unsere gemeinsame Elternschaft in den sozialen Medien verbreitet, was zu emotionalem Leid geführt hat“, schildert die 42-Jährige.

Durch die Scheidung soll nun wieder Frieden in ihr Leben einkehren. „Ich glaube, dass die gerichtliche Aufhebung unseres Ehestatus‘ Kanye helfen wird, zu akzeptieren, dass unsere eheliche Beziehung vorbei ist. Und einen besseren Weg einzuschlagen, der uns helfen wird, unsere Kinder friedlich gemeinsam zu erziehen.“ Dann fügt Kim noch hinzu: „Obwohl ich mir wünsche, dass unsere Ehe erfolgreich gewesen wäre, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es keine Möglichkeit gibt, unsere Ehe zu reparieren.“

Auch wenn Kims Ex absolut dagegen ist, sich offiziell scheiden zu lassen, scheint er nun einzulenken. „Kanye ist damit nicht einverstanden, aber zumindest scheint er zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass ich unsere Ehe beenden möchte, auch wenn er das nicht will. Ich bitte das Gericht, mir den Status einer alleinstehenden Person wiederzugeben, damit ich den Heilungsprozess beginnen kann. Damit unsere Familie den Heilungsprozess beginnen und in diesem neuen Kapitel unseres Lebens vorankommen kann“, so die Worte von Kim.