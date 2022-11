„Dirty 30“ ist so wild, wie es sich anhört. Denn scheinbar dürfte sich unser Sex laut Studien in den 30ern deutlich verbessern. Zum größten Teil liegt das unter anderem daran, dass wir einfach geiler werden. Sagt die Wissenschaft!

Wir fangen schon mal mit der Partyplanung an!

1. Unsere Lustkurve steigt

Für alle, deren Sexleben in ihren 20ern bereits im Schritttempo dahin tuckert, gibt es jetzt gute Nachrichten. Denn in den 30ern soll es deutlich aufwärtsgehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zum einen hat das aufgefrischte Sex-Life mit der nach oben gehenden Lustkurve von Frauen zu tun. Die stellen jenseits der 30 nicht nur fest, dass sie viel hornier werden, sie sollen auch mehr Spaß und bessere Orgasmen haben. Das fand bereits der berühmte Sexualforscher Alfred Kinsey in den 50ern heraus. Er behauptete, dass Frauen in ihren Dreißigern deutlich mehr Orgasmen hätten. Dies bestätigte später auch eine breit angelegte Londoner Studie. Während 54 Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren Schwierigkeiten hatten, das große „Oh“ zu erreichen, erging es Frauen ab 31 deutlich besser. Nur 43 Prozent der 31- bis 45-Jährigen litten an diesem Dilemma.

2. Guter Sex wird wiederholt

Klar, dass guter Sex uns zum Wiederholungstäter macht. In derselben Studie fanden die Forscher auch heraus, dass Frauen zwischen 31 und 45 Jahren am sexuell aktivsten sind. Ein Umstand, der dazu führte, dass selbst das Urban Dictionary die „Dirty 30“ als Zeit der „unersättlichen Nymphomanie“ beschreibt. Hört, hört!

3. Wir fühlen uns wohler in unserem Körper

Ein weiterer Grund dafür, dass wir mit 30 mehr Sex wollen, ist der, dass Frauen sich jenseits der 30 insgesamt wohler in ihrem Körper fühlen. Studien zeigen, dass Frauen mit zunehmenden Alter versöhnlicher mit ihrem äußerlichen Erscheinungsbild sind. Eigenschaften, die sie einst verunsicherten, sind längst akzeptiert. Während wir in unseren 20ern darauf achteten, möglichst vorteilhaft zu performen, pfeifen wir später auf diese Oberflächlichkeiten, was uns deutlich mehr Spaß im Bett bringt.

4. Wir haben Sex nur zum Spaß

Hand aufs Herz. Sex in den 20ern hatten wir durchaus nicht nur aus purer Geilheit. So manches Mal war es, um sich jemanden zu angeln, ihn oder sie nicht zu verlieren oder uns einfach Bestätigung zu holen. Das eigene Vergnügen stand dabei auch mal im Hintergrund. Frauen in den 30ern haben Sex nur aus einem Grund: weil sie einfach Bock drauf haben!

5. Wir wissen, was uns gefällt

Bestenfalls hat die Lebenserfahrung, die wir in den 30ern haben, dazu beigetragen, dass wir auch im Bett wissen, was uns gefällt und was nicht bzw. welche Knöpfe sie, er oder wir drücken müssen. Denn am Weg zum Höhepunkt haben wir auch kein Problem damit, den Anderen zu führen oder selbst mit Hand anzulegen.