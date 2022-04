Zu Ostern wird nicht nur gegessen! Viele nutzen die Freizeit in den Feiertagen auch, um über sich selbst und das Leben nachzudenken. Dabei kann es durchaus auch vorkommen, dass man auf Dinge stößt, die sich zu einer wahren Erkenntnis entwickeln können.

Doch was man daraus macht, bleibt einem selbst überlassen.

Widder

Die Auszeit über Ostern hat der Widder mehr als alles andere gebraucht! Schließlich hat er sich in den letzten Wochen ziemlich verausgabt und sollte schleunigst zusehen, auch mal zur Ruhe zu kommen. Das bringt dem Sternzeichen auch eine wichtige Erkenntnis ein: Runter vom Gas! Denn auch wenn das Arbeitspensum rund um den Widder immer mehr zu werden scheint, muss er jetzt auch mal auf sich selbst Acht geben und dafür sorgen, dass Körper und Geist entspannen können. Sonst schafft er es nie, seine Akkus aufzuladen.

Löwe

Für Löwen ist der berufliche Erfolg ein wichtiger Part im Leben. Doch hin und wieder merkt das Sternzeichen auch, dass es noch andere Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt. Etwa Familie, Freunde und das eigene Wohlbefinden. Die Feiertage zum Osterfest kann der Löwe daher nutzen, um Zeit mit Menschen zu verbringen, die ihm guttun. So rückt das Wesentliche auch wieder mehr in den Fokus und das Tierkreiszeichen hat anschließend wieder mehr Platz für neue Ideen und Projekte in seinem Inneren.

Schütze

Schützen sind es gewohnt, ständig auf Achse zu sein. Die letzten zwei Jahre der Pandemie haben das Leben des Sternzeichens also ganz schön durcheinandergewirbelt. Jetzt geht es aber langsam wieder los und der Schütze kehrt in altbekannte Muster zurück. Dass er dabei seine Partnerschaft vernachlässigt, scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Doch durch den Zauber von Ostern geht das Sternzeichen in sich und erkennt, dass es doch wichtigere Dinge im Leben gibt, als nonstop unterwegs zu sein – und das befindet sich auch noch genau vor ihm.