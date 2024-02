Habt ihr schon mal von dem astrologischen Phänomen „Mars Return“ gehört? Nein? Dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Denn das könnte einer der vielen Erklärungen dafür sein, weshalb wir uns hin und wieder so fühlen, als wären wir direkt in unsere Kindheit zurück katapultiert worden – allerdings nicht auf die gute Art.

Denn unsere Mood schwenkt zwischen mürrisch-sein, Sturheit und Hartnäckigkeit – genauso wie die Phasen eines Kleinkindes.

Was ist Mars Return?

Wenn ihr dachtet, ihr wüsstet bereits über sämtliche astrologische Phänomene Bescheid, die Auswirkungen auf unser Leben und unsere Stimmung haben, dann habt ihr euch getäuscht. Oder habt ihr schon mal von „Mars Return“, also quasi dem zurückkehrenden Mars, gehört? Damit gemeint ist, dass sich der Planet in der Position befindet, in der er zum Zeitpunkt unserer Geburt war. Dieses Phänomen taucht aufgrund der Umlaufbahn von Mars alle zwei bis zweieinhalb Jahre auf.

Dass kosmische Events Auswirkungen auf unser Leben haben, ist allgemein bekannt. Während es sich in Phasen des rückläufigen Merkurs so anfühlt, als würde ALLES schieflaufen und wir bei Neumond den Drang verspüren, loszulassen, sieht es bei einem zurückkehrenden Mars etwas anders aus. Denn die Planetenkonstellation hat große Auswirkungen auf unsere Stimmung und kann daher auch unsere Emotionen steuern. Da sich der Mars eben auf seinen Ursprungsort zurückbewegt, ist dieser Zeitpunkt für jeden Menschen unterschiedlich.

Was passiert bei einem zurückkehrenden Mars?

Jetzt zur nicht so guten Nachricht: da wir durch den zurückkehrenden Mars direkt in unsere Kleinkind-Phase, im Englischen auch Toddler-Phase genannt, katapultiert werden, kommt auch die eine oder andere Eigenschaft eines Kindes zum Vorschein. Wie etwa Insta-Astrologin Francesca Oddie erklärt, sind wir dadurch öfter mal grumpy, ohne erklärbaren Grund. Aber auch unsere Sturheit und Zielstrebigkeit in Bezug auf Dinge, die wir jetzt sofort und auf der Stelle wollen, stehen während Mars Return im Spotlight.

Dadurch, dass der Mars als feuriger Planet gilt und unsere Energie sowie den Tatendrang steuert, haben wir in diesen Phasen auch die Motivation, mit vollem Ehrgeiz unser Ziel zu erreichen. Das einzige Problem dabei: gelingt es uns nicht – was durchaus üblich ist, da gut Ding eben Weile braucht – ist unsere Stimmung dementsprechend auch schnell mal im Keller und wir wollen nicht akzeptieren, dass wir uns mit weniger zufriedengeben müssen. Deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir eine innere Aggression und Ärger verspüren. Das Konfliktpotential steigt außerdem in jeder Situation, die wir nicht kontrollieren können.

Doch während es so wirkt, als würde das Astro-Phänomen nur Nachteile mit sich bringen, liegt das Positive doch eigentlich auf der Hand. Denn wenn etwas an seine Startposition zurückkehrt, dann kommt gleichzeitig die Chance auf einen Neuanfang auf. Man könnte es auch so sehen, dass Mars Return dafür sorgt, dass unsere kosmische Batterie wieder aufgeladen wird. So sind wir wieder empfänglicher für astrologische Einflüssen.

So berechnet ihr die Position

Damit wir uns also schon mal darauf einstellen können, dass eine schwierige Phase auf uns zukommt und wir zuordnen können, woher das plötzliche impulsive Verhalten kommt, sollten wir unseren persönlichen zurückkehrenden Mars berechnen. Die einfachste Lösung: man besucht direkt eine Astrologin oder einen Astrologen. Wer sich nicht ganz so committen möchte, aber trotzdem Bescheid wissen will, kann sich die Mars-Position selbst ausrechnen. Und zwar so: