Ed Sheeran hat’s erwischt! Kurz vor seinem Album-Release erkrankt der britische Sänger an Corona. Via Instagram teilt er mit, dass er jetzt sämtliche Interviews und Auftritte von seiner Couch aus machen muss.

Am 29. Oktober erscheint sein neues Album „=“ (equals).

Ed Sheeran hat Corona

Eine wichtige Woche steht für Ed Sheeran an! Denn der britische Sänger veröffentlicht am 29. Oktober sein neues Album „=“. Am Programm stehen zahlreiche Interviews und Auftritte. Doch Corona hat dem 30-Jährigen jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht – kurz vor dem Album Release hat sich Sheeran mit dem Virus infiziert.

Auf Instagram teilt er mit seiner Community, dass er sich nun in Quarantäne befinde und sich an die Richtlinien der Regierung hält. Termine könne er vorerst nicht persönlich wahrnehmen, sondern nur von Zuhause aus. „Passt auf euch auf„, schreibt der Sänger in seinem Posting.

Das letzte Album von Ed Sheeren ist 2017 erschienen. Danach folgten immer wieder Kooperationen mit anderen Musikern. Umso mehr freuen sich die Fans des Briten, endlich neue Songs zu hören. Die erste Singleauskoppelung „Bad Habits“ ist bereits ein voller Erfolg und wurde weltweit als Sommerhit gefeiert. 2022 steht dann eine große Konzerttournee an!

Kommt bald ein fünftes Album?

Das vierte offizielle Album ist noch nicht mal erschienen, da plaudert Ed Sheerans Manager schon die nächste gute Neuigkeit aus! Denn im Interview mit The Sun verrät Stuart Camp, dass ein fünftes Album bereits fertig produziert ist. „Die Konzerttour soll über drei oder vier Jahre gehen und in diesem Zeitraum sollte es auch ein neues Album geben. Das war immer schon der Plan„, so der Manager.

Welches mathematische Symbol das fünfte Album haben wird, ist aber noch unklar. Wir tippen mal ganz stark auf „%“ oder „()“ …