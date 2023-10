Wenn wir schlafen, arbeitet unser Unterbewusstsein – wenn wir also wiederkehrende Träume haben, hat das meistens eine Bedeutung.

Welche zehn Träume besonders häufig vorkommen, und was sie dir sagen wollen, kannst du hier lesen.

Das veraten unsere Träume über unsere Innerstes

Träume sind wie ein geheimes Fenster in unsere Seele, das sich öffnet, sobald wir einschlafen. Aber manchmal scheint dieses Fenster in einen Vergnügungspark zu führen, in dem unsere Gedanken und Ängste wild Achterbahn fahren. Wenn du wie die meisten von uns bist, hattest du sicherlich schon einmal einen dieser wiederkehrenden Träume, bei denen du dich nach dem Aufwachen fragst: „Was zum Teufel hat das zu bedeuten?“ Nun, keine Sorge, wir haben die Antwort!

1. Der Ich-falle-aus-dem-Himmel-Traum

Dieser Klassiker hat nichts mit deinem inneren Verlangen zu tun, FallschirmspringerIn zu werden. Er könnte einfach bedeuten, dass du auf deinem Weg durch das Leben das Gleichgewicht verloren hast. Oder es ist einfach dein Unterbewusstsein, das dir sagt, dass Zeit ist aufzustehen.

2. Der Zu-spät-zur-Arbeit-Traum

Dieser Traum ist eigentlich ein subtiler Hinweis darauf, dass du in deinem Leben mehr Spaß haben und weniger arbeiten solltest. Oder, dass du einfach einen besseren Wecker brauchst.

3. Der Zähne-fallen-aus-Traum

Wenn im Traum die Zähne ausfallen, hat das meist mit der Angst vor Verlust zu tun. Oft ist das auch an ein Gefühl der Machtlosigkeit gekoppelt. Oder aber es ist das eigene Unterbewusstsein, das dir sagt, dass du in letzter Zeit zu viel Smalltalk geführt hast.

4. Der Verfolgt-von-monströsen-Tieren-Traum

Besonders Personen, die im Berufsleben viele wichtige Entscheidungen treffen müssen, sind in ihren Träumen oft auf der Flucht. Dabei symbolisieren Tiere in Träumen den menschlichen Urinstinkt. Vielleicht kämpfst du im Leben gerade gegen metaphorische Monster und solltest dich denen stellen.

5. Der Fliegen-wie-ein-Vogel-Traum

Dein Unterbewusstsein sehnt sich nach Freiheit und Unabhängigkeit, denn du bist ein Freigeist. Vielleicht ist es Zeit auszubrechen, vielleicht hast du aber gerade ein Hoch und traust dich (noch) nicht, dich darüber zu freuen.

6. Der Nackt-in-der-Öffentlichkeit-Traum

Einer der wohl unangenehmsten Träume: Du spazierst ins Büro und merkst erst an den irritierten Blicken deiner KollegInnen, dass irgendetwas anders ist, dann schaust du an dir runter und: nackt! Vielleicht hast du kürzlich eine Seite von dir gezeigt, die deinen Mitmenschen bislang unbekannt war. Oder du bist in einer ungewohnten Situation, in der du dich noch sehr unsicher fühlst. Die Nacktheit im Traum symbolisiert dein Selbstbild und deine Verletzlichkeit. Vielleicht aber auch, dass es an der Zeit wird wieder shoppen zu gehen.

7. Der Prüfungs-Albtraum

Dieser Klassiker könnte deine Sorgen über Perfektionismus oder das Gefühl, unvorbereitet zu sein, widerspiegeln. Du willst alles richtig machen, aber vergiss nicht, dass Fehler zum Lernprozess gehören. Niemand ist perfekt. Und vielleicht brauchst du dringend Urlaub.

8. Der Verloren-in-einem-Labyrinth-Traum

In der Traumdeutung steht das Verlaufen oder Verirren für Unklarheit und Irritation. Dein Gehirn könnte dir damit sagen, dass du dir vielleicht die falschen Ziele gesetzt hast.

9. Der Ex-PartnerIn-Traum

Dein Traum vom Ex bedeutet nicht zwangsläufig, dass du immer noch Gefühle für diese Person hast. Vielleicht hängst du generell gerade an der Vergangenheit fest.

10. Der Fliegen-und-dann-stürzen-Traum

Dieser Traum könnte darauf hinweisen, dass du hohe Erwartungen an dich selbst hast, die dich manchmal stolpern lassen. Es ist in Ordnung, ab und zu mal abzuheben, aber vergiss nicht, sicher zu landen!

Unsere Träume sind wie ein Puzzle, und jedes Stück hat seine eigene Bedeutung. Vielleicht sind sie aber einfach ein wirrer Cocktail aus all den Dingen, die wir tagsüber erleben. Egal, wie wir es betrachten, es ist immer spannend, in die mysteriöse Welt unserer Träume einzutauchen und herauszufinden, was sie uns wirklich sagen wollen.