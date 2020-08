Attraktivität hat nicht alleine mit unserem Äußeren zu tun. Wie wir wissen, kommt wahre Schönheit ja von Innen. Deswegen können wir aber auch durch gewisse Verhaltensweisen weniger attraktiv auf andere Menschen wirken.

Diese Dinge machen uns weniger attraktiv für andere Menschen:

Das Gegenüber ständig kritisieren

“Was sich liebt, das neckt sich” mag vielleicht bis zu einem gewissen Grad stimmen. Wer sein Gegenüber aber ununterbrochen kritisiert, ärgert oder sogar beleidigt, kann ganz schnell unfreundlich wirken. Denn während eine sarkastische Bemerkung hie und da auch ganz lustig sein kann, sollte man es nicht übertreiben. Irgendwann hat die andere Person nämlich die Nase voll von Provokationen und fiesen Spitzen. Umgekehrt möchte man auch nicht ständig kritisiert und beleidigt werden, oder?

Kein Sinn für Humor

Nicht jeder muss ein Spaßvogel sein. Doch überhaupt keinen Sinn für Humor zu haben, lässt uns ganz schön unattraktiv wirken. Das hat zumindest eine Studie aus dem Jahr 2009 herausgefunden. Immerhin gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam zu lachen und wohl nichts Attraktiveres, als ein Lächeln.

Eine ausladende Körpersprache

Deine Körpersprache kann viel über dich aussagen, beispielsweise ob du nervös, wütend oder glücklich bist. Außerdem kann deine Haltung verraten, wie sympathisch dir dein Gegenüber ist. Wer Oberkörper und Beine nach vorne zu seinem gegenüber neigt und eine offene Haltung einnimmt, signalisiert Sympathie. Und das macht einen auch gleich wesentlich attraktiver für die andere Person. Außerdem können kraftvolle Posen einen selbstbewusster wirken lassen, was sich zusätzlich positiv auf die Attraktivität auswirkt. Eine geschlossene, zusammengezogene Körpersprache wird als weniger attraktiv wahrgenommen.

Unüberlegte Worte

Wer einfach darauf losredet, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen zu nehmen, wirkt ebenfalls weniger attraktiv auf sein Umfeld. Denn Empathie und Mitgefühl sind wichtige Kompetenzen, die man an Menschen schätzt. Wer komplett unüberlegt und ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer etwas erzählt, wird oft als unsympathisch und weniger anziehend eingestuft. Besser ist es also, seine Worte noch einmal zu überdenken, bevor man sie in die Welt posaunt.