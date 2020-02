Ein aktuelles Angebot auf Amazon macht unzählige User sprachlos. Denn auf der Plattform bieten diverse Händler Sexpuppen zum Verkauf an, die aussehen, wie Kinder.

Trotz unzähliger Beschwerden zeigt sich Amazon nur wenig einsichtig.

Kindersexpuppen auf Amazon schockieren das Netz

Via Twitter machte die Autorin Jasmin Schreiber auf das fragwürdige Amazon-Produkt aufmerksam und löste so großes Entsetzen im Netz aus. Denn auf der US-Plattform bietet unter anderem ein chinesischer Händler tatsächlich Sexpuppen, die wie Kinder aussehen, zum Verkauf an.

Hey @AmazonHelp, auf eurer Webseite kann man — ich kann es kaum ausschreiben, ey — Kindersexpuppen bestellen. Die Nahaufnahmen erspar ich uns mal. Wann genau wollt ihr das mal verbieten? Wie oft muss man euch das denn noch schicken, hm? Vielleicht klappt's ja öffentlich. 🙂🙂🙂 pic.twitter.com/XPXjGGhjYi — jasmin schreiber aka seeräuberbatman ಠ╭╮ಠ (@LaVieVagabonde) February 19, 2020

Sexpuppen sehen aus wie Kinder

Man könne problemlos diverse Sexpuppen bestellen, die ein kindliches Aussehen haben, so die Twitter-Userin. Neben Mädchen mit einem kindlichen Gesicht und sehr weiblichem Körperbau kann man scheinbar auch kleine Kinderkörper bestellen, wie andere User schreiben. Ein Hersteller verkauft sogar nur die Unterkörper – darunter sehr kleine Beine, die offensichtlich ein Kind darstellen sollen. Immer wieder lösen derartige Produkte auf der Plattform heftige Diskussionen aus. Denn solche fragwürdigen Angebote tauchen offenbar häufiger auf Amazon auf.

User kritisieren die Plattform

Amazon selbst entzieht sich jedoch jeglicher Verantwortung und verweist auf die Richtlinien für externe Verkäufer, so die Plattform computerbild.de. Sollte es allerdings zu Auffälligkeiten oder Verstößen kommen, würde man das Konto natürlich schließen. Hinzu kommt allerdings, dass der Besitz solcher Puppe in Deutschland und Österreich in eine Grauzone fällt und teilweise sogar erlaubt ist. User kritisieren nun, dass solche Produkte nicht gemeldet werden können und weiterhin legal auf der Plattform verkauft werden.

Auf Anfrage der Plattform futurezone.at entfernte Amazon nun jedoch bereits einige der Sexpuppen.