Ein TikTok-Video hat einem Mädchen in den USA nun wohl das Leben gerettet: Die 16-Jährige, die als vermisst galt, machte ein Handzeichen aus einem fahrenden Auto und konnte so von der Polizei aus den Fängen eines 61-jährigen Mannes gerettet werden.

Das auf TikTok verbreitete Handzeichen steht für „Ich brauche Hilfe – Häuslicher Missbrauch“.

Entführtes Mädchen ruft per TikTok-Handzeichen um Hilfe

In Kentucky wurde eine 16-jährige Teenagerin von der Polizei gerettet, weil sie mit ihrer Hand ein Hilfezeichen machte, das sie von TikTok kannte. Nach Angaben der Polizei war sie mit einem 61-jährigen Mann durch die USA gereist. Die 16-Jährige erzählte den Behörden, dass der 61-Jährige mit ihr im Auto von North Carolina durch mehrere Bundesstaaten bis nach Ohio gefahren sei. Dort seien sie bei Verwandten des Mannes gewesen. Als die herausfanden, dass sie noch minderjährig ist, sei er mit ihr wieder ins Auto gestiegen und losgefahren. Weil sich die 16-Jährige offenbar nicht mehr anders zu helfen wusste, versuchte sie andere Autofahrer auf der Autobahn per Handzeichen auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Mit Erfolg!

Zeugen, die hinter dem Wagen fuhren, sei die Jugendliche aufgefallen, da sie einen nervösen Eindruck gemacht habe. Ihnen fiel dann auf, dass sie mit ihren Händen Gesten machte, „die auf der Social-Media-Plattform TikTok dafür bekannt sind, häusliche Gewalt zu symbolisieren“, berichtet CNN. Glücklicherweise kannten die Autofahrer das Zeichen und alarmierten die Polizei. Diese hielt das Fahrzeug an und stellte fest, dass die 16-Jährige kurz zuvor von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden war. Der 61-jährige Fahrer wurde festgenommen. Auf seinem Handy fanden die Polizisten auch sexualisierte Aufnahmen einer Minderjährigen.

So geht das Handzeichen gegen häusliche Gewalt

Die Behörden ermutigten aufgrund des Falls Betroffene, das Hilfezeichen zu verwenden, wenn sie nicht offen über eine gefährliche Situation sprechen können, in der sie sich möglicherweise befinden. Für das Handzeichen gegen häusliche Gewalt zeigt man zunächst die flache Hand nach vorne, führt dann den Daumen zur Handfläche und umschließt diesen mit den übrigen Fingern. So entsteht eine Faust, die den Daumen einschließt. Das Zeichen hat die Canadian Women’s Foundation vor rund einem Jahr ins Leben gerufen, um vor allem in Videochats international verständlich um Hilfe rufen zu können.

Wollte auch Gabby Petito so auf sich aufmerksam machen?

Das Handzeichen, mit dem Opfer von häuslicher Gewalt unauffällig um Hilfe rufen können, war zuletzt im Fall der getöteten Bloggerin Gabby Petito in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Internet-User spekulierten damals, ob auch sie kurz vor ihrem Tod bei einer Polizeikontrolle versucht hatte, mit dem Zeichen auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Damals war ein Streit zwischen Petito und Laundrie eskaliert. So schlimm, dass ein Zeuge die Polizei alarmierte. Hobby-Ermittler haben sich die Aufnahme der Polizei genau angeschaut und sind davon überzeugt: Petito hat darin still um Hilfe gerufen. So soll zu sehen sein, wie die 22-Jährige mit ihrer Hand das Symbol für häusliche Gewalt macht.