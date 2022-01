Laut Medienberichten sollen sich Emma Roberts und Garrett Hedlund vor einigen Tagen getrennt haben. Der Schauspieler steckte die Trennung allerdings nicht so leicht weg. Er soll nämlich wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet worden sein.

Vor knapp einem Jahr brachte die 30-Jährige ihren gemeinsamen Sohn Rhodes zur Welt.

Garret Hedlund nach Trennung von Emma Roberts festgenommen

Erst vor einigen Tagen sollen sich die „Nerve“-Darstellerin und der 37-Jährige laut einigen Medienberichten getrennt haben. Jedoch steckt Garrett Hedlund das Liebes-Aus wohl nicht ganz so gut weg. Laut dem amerikanischen Promiportal TMZ soll er nämlich kurz nachdem die Medien über die Trennung berichtet hatten, wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit in Franklin County, Tennessee, verhaftet worden sein. Mittlerweile ist Garrett Hedlund aber wieder auf Kaution frei.

Allerdings soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass der 37-jährige Schauspieler aufgrund seiner Trunkenheit auffällig geworden ist. Der „Thron: Legacy“-Darsteller befinde sich laut weiteren Medienberichten derzeit in einer dreijährigen Bewährung. Vor zwei Jahren soll er nämlich wegen Trunkenheit am Steuer einen Verkehrsunfall verursacht haben. Er war hinter dem Steuer eingeschlafen und mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Deshalb könnte seine aktuelle Haftstrafe sogar zu einem Problem für ihn werden.

Gemeinsamer Sohn feierte vor kurzem seinen ersten Geburtstag

Erst vor ein paar Wochen feierte ihr gemeinsamer Sohn Rhodes seinen ersten Geburtstag. Zwischen seinen Eltern soll es allerdings schon länger gekriselt haben, wie eine Quelle gegenüber dem People Magazin ausgeplaudert haben soll. „Es ist traurig und sie versuchen ihr Bestes, um sich gemeinsam um die Erziehung zu kümmern. Aber es ist hart“, so der Insider über das aktuelle Verhältnis des Paares.

Emma Roberts und Garrett waren seit 2019 ein Paar. Doch sie hingen ihre Liebesbeziehung nie an die große Glocke. Im Dezember 2020 kam dann ihr Sohn zur Welt.