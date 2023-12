Der Jahreswechsel steht an. Während viele Sternzeichen ins Neujahr-Fieber geraten, stehen einige Astrozeichen dem Neuanfang mit Zweifel gegenüber. Am besten würden sie die Tatsache gerne ausblenden, dass ein neues Jahr vor der Tür steht. Denn davor fürchten sie sich.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen besonders Angst vor dem Jahreswechsel haben.

1. Waage

Alles, was die Waage aus dem Ungleichgewicht bringt, stresst sie. Denn ihre oberste Priorität im Leben ist das Gleichgewicht. Sie liebt Harmonie und braucht eine bestimmte Sicherheit, um sich wohlzufühlen. Das Tierkreiszeichen strebt nach gleichen Abläufen im Leben, um sein Gleichgewicht zu erreichen. Dementsprechend hassen Waagen Überraschungen und Veränderungen. Daher haben sie auch so Angst vor dem Jahreswechsel. Jedes neue Jahr bringt Veränderungen mit und das würde die Libra gerne skippen.

2. Krebs

Der Krebs ist sensibel und hat meist eine pessimistische Einstellung. Daher ist es keine große Überraschung, dass er den Jahreswechsel nicht so optimistisch betrachtet. Kurz gesagt: Das Sternzeichen erwartet sich vom neuen Jahr nur das Schlimmste. Dass 2024 besser wird als das vorherige Jahr, daran glaubt das Tierkreiszeichen nicht wirklich. Aber vielleicht komm ja der Gedankenumschwung noch. Räumt eure pessimistische Einstellung auf die Seite liebe Krebsen, vielleicht enthält der Jahreswechsel doch schöne Momente für euch. Die Hoffnung stirbt zuletzt!

3. Jungfrau

Jungfrauen haben immer konkrete Vorstellungen vom Leben. Sie haben ein ganz klares Bild vor Augen, wie ihr Leben ablaufen soll. Sie sind Perfektionisten, daher fällt es ihnen auch so schwer, mit Veränderungen umzugehen. Denn sie HASSEN jede Art von Veränderung, ähnlich wie die Waage. Dementsprechend ist dieses Sternzeichen auch kein Fan von dem Motto „Neues Jahr, neues Glück“ – das schreckt sie eher ab und bringt alles durcheinander. Zwölf neue Monate mit unerwarteten Überraschungen? Das ist ein Szenario, das Panik in den Jungfrauen auslöst. Wie wärs, wenn ihr einmal euren Perfektionismus auf die Seite schiebt und euch nach dem Motto „no risk, no fun“ in ein neues Abenteuer 2024 stürzt? Einen Versuch ist es wert.