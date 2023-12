Seitdem NSYNC ihr großes Comeback bei den VMAS gefeiert haben, haben Fans nur eine Frage: Wann kommt die große Reunion-Tour? Bisher gab es dazu noch keinen konkreten Hinweis.

Doch jetzt äußern sich zwei der Bandmitglieder zu den Gerüchten.

Wie geht es mit NSYNC weiter?

Wenn man es ganz streng nimmt, haben NSYNC ja eigentlich nie ihr großes Comeback verkündet. Denn dass Justin Timberlake, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez und Chris Kirkpatrick wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, lag eigentlich nur an dem dritten Teil der „Trolls“-Filmreihe, für den Justin Timberlake seine Ex-Bandkollegen bat, wieder gemeinsam einen Song aufzunehmen.

Dass ihre Wiedervereinigung noch weiterreichen werde als über den Song „Better Place“, sagte jedoch keiner von ihnen. Fans der Gruppe brauchten diese konkrete Enthüllung jedoch gar nicht, um online schon zu planen, wie sie um Tickets für eine große Reunion-Tour kämpfen würden und schon ihre Dancemoves von damals wieder auszupacken.

Denn spätestens seit dem gemeinsamen Auftritt der Band bei den diesjährigen VMAS waren sich Fans sicher: NSYNC sind wieder vereint! Besonders in den Sozialen Medien zelebrieren Fans der Band jetzt schon die Reunion und freuen sich schon auf die Konzerte, die ja eigentlich noch nie angekündigt wurden. Ob dieser Wunsch nach einer langanhaltenden Wiedervereinigung aber tatsächlich wahr werden könnte, verraten jetzt zwei der Bandmitglieder. Bei der Bilt Rewards‘ 2023 Winter Holiday House Party gaben Joey Fatone und Lance Bass gegenüber „People“ nämlich erste Einblicke in die Frage, wie es derzeit um die Band steht.

„Es sieht vielversprechend aus.“

„Wisst ihr was? Sag niemals nie. Ich denke, wir müssen uns ehrlich hinsetzen und ein Gespräch führen“. so Fatone auf die Frage nach einer Reunion-Tour. „Es gab Gespräche über ‚Wollen wir etwas machen?‘ und ‚Wie werden wir es machen?‘ Aber noch ist nichts in Bewegung.“ Er selbst – betont der Sänger – sei allerdings nicht abgeneigt und betont: „Es sieht vielversprechend aus.“

Und auch Lance Bass heizt die Hoffnung auf eine Reunion noch einmal an. „Ich hoffe, die Zukunft der Band macht Spaß“, erklärt er. „Ich hoffe, wir finden etwas, das wir zusammen machen können.“ Nachdem Fatone ihn erinnert, dass sie dieses etwas ja schon in „Trolls“ gefunden haben, entgegnet er. „Es kann Trolls 4, 5 und 6 sein, und ich wäre glücklich damit, aber wenn es etwas Größeres ist, wäre das noch besser.“

Doch bevor die Fangemeinde jetzt vollkommen durchdreht und schon die ersten Bandshirts aus dem Schrank kramt, bremst er die Hoffnung auch ein bisschen ein. Denn Bass betont: „Wir müssen uns hinsetzen und reden, und es wird eine Weile dauern, bis wir das herausgefunden haben.“

Und auch Joey Fatone warnt, dass die Zeit wohl eine der größten Schwierigkeiten für die Band sein könnte. Denn schon für den „Trolls“-Song habe es eine Zeit lang gedauert, bis sie es terminlich überhaupt geschafft haben, gemeinsam ins Studio zu gehen; „also stell dir vor, wir machen ein ganzes Album“, warnt er im Gespräch mit „People“. „Jeder hat jetzt sein eigenes Leben. Viele Leute sind verheiratet, haben Kinder, also ist es ein bisschen schwierig.“

Es könnte also noch ein bisschen dauern, bevor wir alle wieder zu „Bye Bye Bye“ und neuer Live-Musik tanzen. Doch wenn die beiden eines klargestellt haben, dann wohl, dass eine Reunion zumindest nicht unmöglich ist. Wir Fans können also ruhig weiter für die große Reunion-Tour proben – nicht dass wir die Moves bis dahin vergessen.