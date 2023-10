Spinnen sind mit Sicherheit faszinierende Geschöpfe, aber das bedeutet nicht, dass wir sie unbedingt in unserer Wohnung haben möchten. Doch bevor du zur Chemiekeule greifst, um die ungebetenen Gäste zu vertreiben, gibt es eine natürliche, umweltfreundliche Lösung: Pflanzen!

Der Gedanke, eine Spinne durchs Wohnzimmer huschen zu sehen, kann für Gänsehaut sorgen. Bestimmte Zimmerpflanzen können dazu beitragen, die Krabbeltiere fernzuhalten und gleichzeitig deine Wohnung in einen grünen und lebendigen Raum zu verwandeln.

1. Minze: Frischer Duft und Spinnenschutz

Minze ist nicht nur ein fantastisches Kraut für Cocktails und Tees, sondern sorgt auch für eine natürliche Spinnenabwehr. Der erfrischende Duft von Minze ist für die meisten Spinnen einfach zu intensiv. Ein paar Töpfe Minze in deiner Wohnung sorgen für einen frischen Duft und halten die Tierchen von deinem Zuhause fern.

2. Lavendel: Beruhigung für die S(p)inne

Lavendel ist bekannt für seine beruhigenden Eigenschaften, kann aber auch Spinnen auf Abstand halten. Der süße Duft ist für die meisten Achtbeiner unerträglich. Einfach ein paar Lavendel-Pflanzen in den Schlaf- und Wohnräumen platzieren, um schlechten Schlaf und auch Spinnen fernzuhalten.

3. Zitronenmelisse: Frisch und spinnenfeindlich

Die Zitronenmelisse hat nicht nur einen erfrischenden Zitrusduft und findet kulinarische Verwendung, sie ist auch ein wirksames Mittel gegen Spinnen. Wahrlich ein Doppelschlag!

4. Rosmarin: Würziger Schutz vor Spinnen

Auch Rosmarin schlägt Spinnen in die Flucht. Du kannst Rosmarin in Töpfen in der Nähe von Fenstern oder Türen platzieren, um die Achtbeiner davon abzuhalten, in dein Zuhause einzudringen.

5. Eukalyptus: Fesch und spinnenfrei

Eukalyptus ist bekannt für seinen erfrischenden Duft und seine Insekten-abweisenden Eigenschaften. Du kannst Eukalyptuszweige in Vasen oder Kränzen in deiner Wohnung platzieren, um Spinnen aber auch andere Insekten fernzuhalten.

Insgesamt sind diese Pflanzen nicht nur eine ästhetische Bereicherung für deine Wohnung, sondern dienen auch als natürliche Schutzbarrieren gegen Spinnen. Und das Beste daran? Sie sind umweltfreundlich und – im Gegensatz zu vielen chemischen Spinnenvernichtungsmitteln – ungiftig. Dein Zuhause wird es dir danken!