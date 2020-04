In Dänemark möchte man nun schrittweise wieder zum Normalzustand zurückkehren. Denn trotz der bestehenden Existenz des Coronavirus, gab die Regierung gestern bekannt, Kleinunternehmen und Fahrschulen ab 20. April wieder zu öffnen.

Bereits seit gestern kam es mit der Wiedereröffnung der ersten Schulen und Kindergärten zu einer ersten Lockerung der Maßnahmen.

Coronavirus: Dänemark öffnet Kleinunternehmen

In Dänemark dürfen Kleinunternehmen, wie Friseure und Schönheitssaloons, sowie Fahrschulen ab Montag (20. April) wieder öffnen. Das teilte die Regierung gestern in einer Pressekonferenz mit. “Niemand will Dänemark einen Tag länger als unbedingt nötig geschlossen halten. Aber wir dürfen nicht schneller voranschreiten, als wir die Epidemie unter Kontrolle halten können”, erklärt Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in einem Statement auf Facebook. Als Startschuss für die Lockerung der Maßnahmen in Dänemark entschied sich die Regierung bereits vor einer Woche dazu, Schulen bis zur fünften Klasse und auch Kindergärten ab 16. April wieder zu öffnen. Nach dem ersten Schultag gestern konnte das Land nun erste Bilanzen ziehen.

Eltern kritisierten Wiedereröffnung von Schulen

Wie örtliche Medien berichten, hielten sich die Schüler sowie die Lehrpersonen an die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen. Diese beinhalten neben einem Mindestabstand von zwei Metern auch Hygienevorschriften. “Ich bin tief beeindruckt, wie schnell es einer Schule wie dieser hier geglückt ist, sich von geschlossen auf wieder offen umzustellen”, so Mette Frederiksen gegenüber dem Sender TV2. Trotz der großen Euphorie seitens der Regierung, kritisierten viele Eltern die Entscheidung, die Schulen in Zeiten der Corona-Krise wiederzueröffnen. Vor allem die Tatsache, dass Schüler ohne ärztliches Attest nicht zu Hause bleiben dürfen, sorgt für Unverständnis.