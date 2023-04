Nur mehr wenige Monate, dann können wir endlich die Abenteuer von Barbie und Ken auf der großen Leinwand sehen. Zur Einstimmung wurde jetzt ein Teaser-Trailer veröffentlicht. Und ein so großes Staraufgebot gab es schon lange nicht mehr!

Dann kann die Reise mit dem Barbie-Traumauto ja losgehen!

Hollywood-Traumbesetzung im „Barbie“-Film

Der 21. Juli wird wohl für viele ein absoluter Pflichttag im Kino sein. Denn dann startet endlich der langersehnte Barbie-Film von Greta Gerwig! Und nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten Setbilder von Margot Robbie und Ryan Gosling schon für pure Euphorie gesorgt haben und der erste kurze Teaser intensiv in den Sozialen Medien besprochen wurde, ist es jetzt ENDLICH Zeit für einen längeren Teaser-Trailer.

Und in den ersten Ausschnitten sehen wir auch, was die zahlreichen Stars aus dem Cast so machen. Zur Erinnerung: neben Robbie und Gosling liest sich die „Barbie“-Besetzung wie die Liste einer Oscarparty. Mit dabei sind etwa die „Sex Education“-Stars Emma Mackey, Connor Swindells und Ncuti Gatwa, Marvel-Superstar Simu Liu, „Bridgerton“-Liebling Nicola Coughlan und Hollywoodgrößen wie Helen Mirren, Will Ferrell und Michael Cera. Sogar Sängerin Dua Lipa hat eine Rolle ergattert.

Darum geht es im Film

Doch obwohl der Cast zu einem der größten starbesetzten in diesem Jahr gehört, wird es wohl nicht schwierig werden, sich die Namen der Figuren zu merken. Denn der erste Trailer zeigt: fast alle Frauen sind Barbies, die meisten Männer Kens. Wie wir es aus unserer Kindheit schon kennen, hat aber jede Barbie natürlich eine eigene Persönlichkeit. Da gibt es unter anderem eine Anwältin, eine Meerjungfrau und sogar eine Physikerin. Die OG-Barbie Margot Robbie und ihr Ken Ryan Gosling werden in dem Film allerdings ein ganz anderes Abenteuer als das der Berufswelt bestreiten müssen. Denn in dem Film werden die beiden einen Ausflug in die echte Welt machen und mit der Tatsache konfrontiert, dass sie nicht länger nur Puppen sein können.

Im ersten Trailer scheint es aber ganz so, als wären die beiden auf wirklich alles vorbereitet – schließlich haben sie nicht nur das Traumauto, sondern auch ihre Rollschuhe dabei! Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Wie sich Barbie und Ken in der echten Welt schlagen, sehen wir dann ab 21. Juli.