Eine WhatsApp-Funktion, die wir wirklich alle lieben, weil sie uns ewig langes Tippen erspart: Die Sprachnachricht. Doch nicht immer will man die Voice Message, die man gerade aufgenommen hat, auch sofort absenden. Wie ihr eine Sprachnachricht erst später abschicken könnt, ohne dass sie verloren geht, erfahrt ihr hier.

Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten!

So könnt ihr WhatsApp-Sprachnachrichten erst später absenden

Statt lange zu tippen, senden viele von uns bei WhatsApp lieber eine Sprachnachricht. Tatsächlich erspart uns die Funktion einfach ein Haufen Zeit! Doch was, wenn man die Message nicht sofort absenden möchte?! Auf den ersten Blick gibt es bei WhatsApp aber keine Möglichkeit, eine Voice Message zu speichern und später zu verschicken. Doch der Schein trügt. In Wahrheit gibt es sogar mehrere Möglichkeiten dafür.

Und das hier sind die einfachsten:

Variante Nummer 1: WhatsApp-Aufnahme pausieren

Seit dem neuesten Update habt ihr bei WhatsApp die Möglichkeit, die Aufnahme einer Sprachnachricht zu pausieren und später fortzusetzen. Dazu drückt ihr wie gewohnt im Chat auf das Mikrofon. Mit einem Wisch nach oben öffnet sich dann unten eine schmale Menüleiste. Hier lässt sich die aktuelle Aufnahme löschen, absenden – aber auch pausieren und wieder fortsetzen. Die pausierte Aufnahme bleibt dabei gespeichert, auch wenn ihr den Chat verlasst. So könnt ihr tatsächlich zuerst in Ruhe eure Sprachnachricht aufzeichnen und dann pausieren. Die Funktion passt auch perfekt, wenn euch zum Beispiel bei der Aufnahme plötzlich etwas Unerwartetes dazwischen kommt. Zu einem passenden Zeitpunkt öffnet ihr den Chat dann wieder und sendet die Voicemail ab.

Good to know: Die Aufnahme bleibt sogar gespeichert wenn ihr Whatsapp komplett schließt.

Einen Hacken hat die Sache allerdings! Es gibt keine Garantie dafür, dass die Aufnahme nach dem Schließen der App nicht doch noch irgendwie verloren geht. Dies hängt tatsächlich vom Speicherverhalten eures Smartphones ab. Um sicherzugehen, solltet ihr die Methode am besten vorher testen. Oder aber, ihr greift einfach auf die zweite Möglichkeit zurück.

Variante Nummer 2: Sprachnachricht extern aufzeichnen

Um auf Nummer sicher zu gehen könnt ihr eure Voice Message auch mit einer Recorder-App aufzeichnen und später über WhatsApp teilen. Dafür genügt im jeweiligen Chat ein Druck auf das Plus-Symbol. Wählt dann eure Audio-Aufnahme aus und sendet sie ab.

Oder aber ihr verschickt die Datei gleich über die Recorder-App. In den meisten Fällen kann man die Aufnahme speichern und zu einem späteren Zeitpunkt via WhatsApp teilen. Einfacher geht’s nicht! Aber probiert es am besten gleich selbst aus!

Bevorzugt ihr Voice Messages oder Textnachrichten? Sprachnachrichten gehen einfach schneller! Ich habe nichts gegen tippen…

Quiz Maker – powered by Riddle