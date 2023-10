Get excited: Am 3. November 2023 findet der miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt. Der perfekte Ort, um alle Fragen rund um das Thema Gründen und Selbstständigkeit zu klären.

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

Am besten durch die Beantwortung folgender Fragen: Wo sind meine Stärken, was mache ich wirklich gerne, was braucht die Welt und wofür kann ich bezahlt werden?

Was hättest du gerne gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist?

Wie wichtig es ist, auch mal Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Das Haushalten der Finanzen ist anfänglich nicht gerade einfach. Es braucht eine gute Balance zwischen konservativer Planung und ambitioniertem Investieren.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Am besten sehr bewusst. Also genau betrachten: Was ist passiert, was davon ist mein Anteil, was kann ich beim nächsten Mal anderes ausprobieren?

Was sind deine Learnings?

Selbstständigkeit ist maximale Freiheit zum Gestalten und damit auch maximale Verantwortung. Wenn man diese Kombi mag, go ahead!

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest.

Catch your dreams before they slip away!!

